Belén Esteban está 'muerta' en TV y Vasile lo sabe

Que ha Belén Belén Esteban le vayan a bajar el sueldo significa muchas cosas. No sólo que la mal llamada 'princesa del pueblo' haya perdido su reinado sino que T5 ya no es lo que era. Ella era la esencia de la cadena y si Belén cae, Telecinco cae. Analizamos el auge y declive de un fenómeno que ya no es lo que era.

El miércoles 10 de enero de 2018, la revista Lecturas informó que Belén Esteban se encuentra negociando la renovación de su contrato con La Fábrica de la Tele, productora responsable de Sálvame y Sábado Deluxe, sin embargo, se ha quedado atónita al saber que le van a rebajar el sueldo.

La Esteban está que trina. ¿Cómo es posible que le vayan a quitar dinero cuando siempre ha sido la gallina de los huevos de oro de T5? Muy fácil: Si la cadena cae, ella cae.

Llevamos unos años anunciando la crisis no sólo de 'Sálvame' sino de todo el modelo televisivo de T5. La audiencia se ha cansado de ver a los mismos haciendo lo mismo. La telerrealidad y el escándalo como reclamo ya no están de moda. Lo bueno de T5 es que no tiene competencia televisiva. Nadie hace ese tipo de programa. Lo malo es que, si flojean tienen que cambiar toda su parrilla y eso no es fácil. Nada fácil.

'Sálvame' recibió un palo enorme durante las últimas campanadas. Sus colaboradores consiguieron hacer la peor audiencia de los últimos 12 años. La guinda de un año en el que los espectadores se han cansado del programa y de sus protagonistas. Entre ellos su caballo de batalla, Belén Esteban.

Desde hace más de 15 años no hay mes que no se anuncie el 'final' de Belén Esteban como personaje público pero siempre ha salido airosa y fortalecida. ¿Por qué? Ya no es la víctima y la madre coraje de antaño. Lo que la diferencia de otras es que Belén se ha mantenido intacta (para bien o para mal) desde que comenzó en la tele. Es la Esteban de siempre: la chica de barrio mal educada que sigue veraneando en Benidorm y comprando en tiendas de moda 'choni'.

El problema es que ya no funciona como personaje. Lo ha vendido todo y más. Su último gran 'belenazo' fue su bronca con el que fue su mánager y mejor amigo, Toño Sanchís. Desde entonces, Belén ha querido vendernos historias o escándalos que no han tenido la respuesta pública que tenían hace años.

Antes de 'Sálvame', Belén era famosa pero fue en el show de La fábrica de la tele donde realmente se explotó al personaje. Era tanto su poder que hasta se llegó a decir que las acciones en bolsa de Mediaset España bajaban cada vez que su ‘princesa' amenazaba con irse.

Pero la Esteban seguirá siendo famosa cuando acabe 'Sálvame'. Podrá ganarse la vida dando exclusivas pero poco más. ¿Dónde puede encajar esta mujer que no sea en un programa como en el que está? Esa es su desgracia. Lo que la hizo grande también la puede hundir.

A Belén le toca callar o aguantar. Es lógico que le bajen el sueldo. ¿Qué aporta ella a 'Sálvame'? Ahora mismo nada. Ni personal ni profesionalmente es alguien televisivamente atractivo. No tiene escándalos que vender (ni quiere hacerlo) y nunca ha llevado información jugosa al programa.

Ahora sí que estamos ante el declive de un fenómeno. Belén Esteban siempre será alguien relevante en este país pero se acabó lo de ser intocable. Ese es el gran problema de T5 y de sus trabajadores. Miran en el ‘ahora', no en el mañana. Explotan tanto el éxito que lo ahogan rápido y mal.