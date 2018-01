Carlos Herrera no se esconde tras su fiasco en TVE: "Fue un desastre, me jode fracasar"

Carlos Herrera ha renovado con la COPE tras alcanzar un acuerdo con la emisora episcopal para seguir al frente del matinal durante los próximos tres años.

Herrera, al frente de las mañanas desde septiembre de 2015, ha condicionado su continuidad a estar menos horas en directo. Ahora mismo, su programa dura desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

"Desde que llegué a esta casa en 2015 he sentido de cerca el respaldo de los oyentes y mi compromiso con ellos todavía es mayor al confirmarse esta renovación. Me encuentro con fuerzas para conseguir que los próximos tres años sean magníficos".

Al comunicador mejor valorado de la radio en España le avalan los excelentes datos de estas tres temporadas. En la 3ª Ola del EGM de 2015 -el primero para él en COPE-, Herrera conseguía incrementar la audiencia en un millón de oyentes, algo inédito en la radio española. Meses después, en la 1ª Ola del EGM de 2017 obtenía el récord del prime time de la mañana en COPE con 2.034.000 oyentes. Una cifra ampliamente superada el pasado mes de diciembre en la tercera temporada, hasta llegar a su mejor marca en la radio: 2.132.000 oyentes.

Pero no todo ha sido un camino de rosas. La espinita se llamó 'Cómo lo ves', un programaque pasó sin pena ni gloria por la pantalla de TVE. Solo seemitieron seis entregas del programa, que no alcanzó la audiencia esperada

El espacio, que pretendía aprovechar la participación del público a través de una aplicación en la que los espectadores podían votar en tiempo real las cuestiones sometidas a debate en el programa, arrancó el pasado domingo 15 de octubre. Su primera emisión contó con un 10,2% de cuota de pantalla.

Tras tres semanas en la noche del domingo con una audiencia en descenso, el programa pasó a la noche de los sábados, donde se han emitido otros tres programas. La emisión del pasado sábado 4 de noviembre congregó a solo 770.000 espectadores (5% de cuota de pantalla), cifra que subió a 915.000 espectadores (6%) el sábado 11. Aun así, se trataba de datos alejados de la media de la cadena.

"Cuando hice el programa en televisión, que no me fue bien y que fue un desastre, me daban sin piedad", rememora Herrera en una entrevista en El Mundo.

"Me jode fracasar. Fallé yo, falló el formato, la ubicación... no lo sé. Nos dimos cuenta en el segundo o tercer programa de que iba a ser muy difícil remontar".

En COPE no estaban contentos y le avisaron antes de empezar a compatibilizar radio privada y televisión pública. "Me dijeron: ‘si sale mal, afecta a tu marca personal, pero adelante'".

Su sueldo para el formato era «un precio de mercado», asegura: