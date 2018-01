Horrible: A esta mujer la plantan en 'First Dates' por ser 'poco guapa'

Lo que ocurrió el 10 de enero de 2018 en 'First Dates' fue ridículo, asombroso y humillante. Un hombre que presumía de ser caballeroso y educado rechazó a la mujer con la que se había citado por ser poco atractiva. Las críticas en Twitter fueron feroces.

Juango es un abogado de 42 años que acudió a ‘'Dates' para encontrar el amor. Su cita era Iberia, una mujer 10 años más joven peor estudiante de derecho, por lo que tenían muchas cosas en común.

Él era todo un caballero. Muy educado, amable (quizá en exceso) pero la cita parecía ir muy bien. Ambos se rieron, compartieron experiencias y parecía que querían volver a verse.

Pero llegó el final y todo se torció. Ella quería una segunda cita, había visto en Juango a todo un caballero y deseaba volver a verle,

Pero llegó el turno de él y los espectadores se quedaron boquiabiertos. Juanjo dio toda una lección de cómo dejar a alguien pensando que eres educado pero llegando a humillar hasta puntos insospechados.

Y es que para el abogado, Iberia le le llenaba "para una relación". ¿Por qué? Porque según él no era lo suficientemente guapa. Tiene derecho a tener sus gustos, no cabe duda, pero no hacía falta decirlo ¿no?

En Twitter fueron muchos los usuarios que machacaron al abogado por su decisión:

#FirstDates530 Peeerdooonaaaaaa!? Qué no es lo suficientemente guapa para Juanjooooo!!!??? Watafaaaakkkkkk!!!!!! Es MISS España/Perú a tu lado! Y sí, amiga va a ser hasta q vea lo tonto q eres en el programa! — Sopita (@Hagoasin) 10 de enero de 2018





¿Que no es lo guapa que a ti te gustaría?

Soplapollas.#FirstDates530 — Eloy G. (@EloyGlez) 10 de enero de 2018





habla de caballerosidad y después la trata de fea... #firstdates530 — Pat SJ (@digital_sj) 10 de enero de 2018





habla de caballerosidad y después la trata de fea... #firstdates530 — Pat SJ (@digital_sj) 10 de enero de 2018

Pongo la tele ahora y escucho alguien diciendo.."no es suficiente guapa" y luego dice es Caballero por pagar la cena. Con 42 años ese chico es muy equivocado . Oh dear. #FirstDates530 — Sneha Mistri (@SnehaMISTRI) 10 de enero de 2018