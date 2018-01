'Sálvame': Andrés Caparrós agrede a un reportero

Lo que no se imaginaba Ferré es que Andrés Caparrós perdería los nervios con el equipo de «Sálvame». «¡Que nos dejéis tranquilos!», gritaba Caparrós mientras empujaba al reportero.

«No me filme, estamos con un bufete de abogados, no me saquéis, por favor, no voy a opinar nada», decía la madre de Alonso Caparrós ante las cámaras del espacio de Telecinco. Pero la situación se tensó cuando Andrés Caparrós llegó al lugar donde estaban su mujer y el reportero. «Está todo en manos de abogados, no grabéis más. ¡Que nos dejéis tranquilos!», gritaba Andrés mientras perdía los nervios. Fue entonces cuando agarró la cámara y empujaba al reportero, según recoge ABC.

La reacción de Alonso Caparrós al ver estas imágenes llegaba instantes después. «Esto tiene que acabar, esta reacción dice muchas cosas», respondía Alonso. El colaborador ha podido hablar con su hermana mayor y todo apunta a que podrán tener una conversación. Sin embargo, ha sido Terelu Campos quien ya ha hablado con Andrés quien, para justificar su actitud, ha asegurado que «ha llegado un momento que le resultaba difícil seguir aquí».

