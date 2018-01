La TVE del inoperante Gundín rivaliza con TV3 en masajear al separatismo: "Le veo mejor del brazo, señor Tardá"

Luego se quejarán de la intrascendencia de los informativos de la pública, pero es que el equipo del inoperante Gundín lo está poniendo verdaderamente a huevo.

Para muestra, un botón. Este 11 de enero de 2018, en 'Los Desayunos de TVE', Sergio Martín, su presentador, entrevistaba a Joan Tardá, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

Evidentemente, un entrevistado está para colocar su mensaje, sea liberal, independentista, unionista o mediopensionista. Sin embargo, lo que no parece lógico es que el entrevistador quede reducido a mero busto parlante que sólo hace preguntas, pero que en modo alguno se atreve a replicar el alegato separatista de Tardá.

Martín parecía preocupado por ver de qué manera podrían los partidos separatistas conformar el Gobierno en Cataluña y si cabría la posibilidad de hacer una investidura telemática de Puigdemont o buscar una fórmula alternativa:

Si los letrados de la Cámara (del Parlamento de Cataluña) no ven viable esa investidura telemática y a pesar de que usted nos garantizaba que, palabra de Esquerra, habría un gobierno soberanista o independentista, ¿buscarían otra fórmula? ¿la de la vía interpuesta o en qué está pensando?

Y claro, si a Tardá el periodista se las pone como se las brindaban a Fernando VII, trataba de 'tranquilizar' al de 'Los Desayunos':

Como somos gente responsable, le aseguro que habrá Parlament y habrá investidura. Ahora bien, no me pregunte cuál será el segundo, tercero o cuarto nivel de concreción. Estamos trabajando en ello y habrá que ir descartando las opciones. No obstante, estamos a la espera de lo que nos dicen los letrados del Parlament.