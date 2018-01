Una chirigota gaditana llama fea a Andrea Janeiro

La chirigota sobre Andrea Janeiro se llama Una corrida en tu cara y tiene de fondo la melodía Te necesito toa, la canción con la que su padre probó suerte en el mundo de la música. La letra comienza así: "La niña de Jesulín y de Belén Esteban, tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pixelada y la niña es horrenda. Si yo fuera su padre la dejo borrosa hasta los treinta", comienza.

La chirigota destaca el aspecto físico de la joven, que cumplió 18 años el pasado verano: "Y dice Belén Esteban que ella es muy responsable y muy buena, que la ayuda mucho en casa, que está todo el día haciendo faenas, que es muy buena muchacha, y muy limpia la chiquilla, habrá que verla mojando sábanas sin barbilla", según recoge Informalia.

La cancioncilla no le va a hacer ninguna gracia a Belén Esteban y menos a la propia Andreíta, quien hace unos días envió un comunicado a los medios de comunicación a través de su despacho de abogados para exigir el cese de la presión mediática: "Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero pedir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen".

Las críticas a esta chirigota no se han hecho esperar y muchas personas se han sentido ofendidas por las frases que han dedicado a Andreíta: "Sinvergüenzas", "No tenéis vergüenza, no todo vale, ojalá os denuncien", "Como madre de una niña me duele en el alma escuchar esto, espero que os demanden", "Una cosa es meterse con políticos y otra con una niña, ¿os creéis graciosos?", "Qué barriobajero", "Me parece penoso que se mofen de una chica por su aspecto físico" y muchas más.

La chirigota en cuestión es de Sevilla pero participa cada año en los carnavales de Cádiz. El pasado, de hecho, presentaron una canción titulada Esta chirigota cae bien, en la que recogían, en el tono ácido que les caracteriza, la mala pata del rey Juan Carlos en Botswana.

