A Belén Esteban se le acabó la suerte

Es innegable que el tirón mediático de la rubia hace tiempo se vio reducido. Tan solo hay que comprobar que sus últimas intervenciones en el Deluxe no han funcionado. Así las cosas, desde el programa no han tenido más remedio que apearla de la última silla y pasarla a la franja de medianoche.

Quienes conocen a Belén aseguran que está destrozada. Durante años, ha vivido en una nube de algodones donde nadie le tosía. Sin embargo, ahora que ya no goza del apoyo del público, su situación ha cambiado drásticamente. Algo que lleva muy mal pues creyó que sería la niña mimada de su productora per saecula, saeculorum, según recoge ESdiario.

Las cosas se están complicando para la rubia, que lleva desde el 31 de enero sin pisar el plató de Sálvame. Desde la producción del programa aseguran no tener noticias de ella. Se ignora completamente quién la asesora en este punto. No obstante, no es bueno tensar la cuerda demasiado ya que podrían prescindir de ella para siempre.

Y como no hay una sin dos, desde Esdiario hemos podido saber que la relación de la Esteban con su novio hace aguas. La pareja está crisis por motivos de los que ya se habló en el pasado. Esto hace que ella esté sin ánimo para nada ya que Miguel se había convertido en su roca.

