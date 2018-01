Carlos Navarro «El Yoyas» y sus grandes momentos en televisión

Carlos Navarro «El Yoyas» ya dejó claro que no pasaría desapercibido nada más llegar a la casa. Apenas unos días necesitó el barcelonés para sacar su genio contra uno de sus compañeros y se ganó, a pulso, el apodo de «El Yoyas». «A ver si en la calle me habla como me ha hablado hoy aquí que le voy a pegar dos yoyas», decía el concursante de la segunda edición de «Gran Hermano».

Otra faceta muy criticada de Carlos Navarro fue su comportamiento con otra concursante, Fayna Bethencourt. Tras agredir a la concursante durante una discusión, «El Yoyas» fue expulsado por conducta indisciplinaría. Ambos concursantes protagonizaron una de las historias de amor más intensas que hemos visto en «Gran Hermano», tanto que más de uno llegó a pensar que eso no podría terminar bien. Sin embargo, y a pesar de que las constantes broncas que ambos mantuvieron, Fayna siguió a su lado y ahora, 17 años más tarde son padres de dos hijos en común. Hace cuatro años, la pareja visitaba el programa de «¡Qué tiempo tan feliz!» de Telecinco en el que la exconcursante aseguraba que, a pesar de tener problemas y peleas casi diarias, estaba convencida de que él era el hombre de su vida, según recoge ABC.

Sin embargo, los escándalos causados por «El Yoyas» no terminaron con su salida de la casa de Guadalix de la Sierra ya que fueron muchos los programas que invitaron al barcelonés a sus platós.

Ha protagonizado tensos debates en los que no ha dudado en expresar su opinión, haciendo alarde de que pelos en la lengua no tiene ninguno. «El racismo no es cosa de blancos ni es cosa de tontos. Hay negros y gente muy inteligente que es racistas (...) Porque un inmigrante que roba un día, lo sueltan mañana y roba al siguiente. Es decir, un multireincidente. ¿Por qué no lo exportas?», decía. «Por qué no vas a tu país... Porque ahí te lapidan. », añadía tras enzarzarse en una agitada conversación que terminó con una frase que fue más que comentada: «Saca el DNI». (Ver vídeo)

De hecho, ha llegado a criticar hasta al formato que lo catapultó a la fama. «De todo lo que se ve en televisión, la mitad es mentira», cuenta. «Cualquier puede estar en televisión, solo hay que inventarse algo que llame la atención (...). Cuando la gente se sienta a ver la televisión lo último que quieren es pensar. Cuanta más mierda estén viendo, mejor se sienten ellos», añade. (Ver vídeo)

Sus disputas televisivas fueron más allá de los debates. Un miembro del público de «La vida és prova» se llevó una sorpresa al encararse con «El Yoyas». «Tu eres más tonto que un calamar de silicona. Quién necesita operaciones eres tú. Una de cerebro. Un poquito de cultura necesitas tú. Y la calcomanía esa de fantasma te la voy a arrancar a bocados», le decía Carlos Navarro. «Se nota quien lleva los pantalones en la relación y tienes que defenderla un poquito», le contestaba mientras seguía imitando a Fayna: «Que se está metiendo conmigo, cari». Ya os podéis imaginar cómo acabó esta discusión. (Ver vídeo)

También protagonizó otra encuentro que casi llega a las manos. Esta vez con la modelo Silvia Fominaya en el plató de «La isla de los famosos». Todo empezó porque el exconcursante le exigió a Fominaya que se disculpara. Según él, ella había acudido al plató con un guardaespaldas para que le pegara. Por esto, tanto «El Yoyas» como Fayna comenzaron a insultar a Fominaya: «Eres una fulana de 5.000 pesetas», le gritó. «Eres un chapero», respondió Fominaya. Navarro, exaltado, le tiró un vaso de agua y dos invitados tuvieron que sujetarle. (Ver vídeo)

Fuente: ABC/Leer más