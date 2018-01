Monedero ahora se pone el disfraz de corderito: "Los de Periodista Digital se levantan por la mañana con el único objetivo de hacernos daño"

Juan Carlos Monedero o es un cachondo -sin gracia- o un siniestro. Solo alguien como él puede afirmar, tras el estreno de su nuevo programa, que Eduardo Inda es un "pantuflo" o que Luis del Val es un "homófobo y faltón" para luego quejarse de que en Periodista Digital solo "nos levantamos con el único objetivo de hacer(le) daño".

El cofundador de Podemos, al que 'Público Today', el diario digital de tendencia izquierdista que el milmillonario Jaume Roures puso de nuevo en pie tras mandar al FOGASA a la mayoría de los trabajadores que curraban en el papel, ha estrenado en el 'late night' un programa nuevo--El chuleta Monedero celebra su nuevo empleo televisivo: "Alfonso Rojo, el pantuflo Inda o el homófobo Luis del Val no van a aburrirse"--.

Un espacio cuidado, sí, y bien concebido. Se notan los medios, sí, pero también el talento que hay en el equipo para ejecutarlo. Se ve a la legua. Como se notan, y no pasa nada por volverlo a decir, que el profesor universitario tiene tablas sobre el escenario. Se le nota que no es un novato frente a las cámaras. En realidad Wyoming tampoco lo es y cada día parece un debutante. Pero eso es otro tema.

Pero ahí acaba lo 'bonito'. Hasta ahora 'En la frontera' aporta como toda frescura el servir para ajustar cuentas con los enemigos mediáticos de Podemos.

Y así lo recogía en su crónica Periodista Digital, recordando como Monedero tiró de un comunicador afortunadamente cada día más apartado de la primera línea mediática, Max Pradera, para denigrar a aquellos que no les bailan el agua.

Es el estilo de uno y otro. No dan para más. Ahí está la hemeroteca. Y será la tónica dominante--Monedero tira de Max Pradera para cargar y despreciar en el debut de su 'late night' en 'Público Today' contra los enemigos mediáticos de Podemos--.

Pues bien, tras esto, Monedero ahora dice que los malvados PD solo queremos hacerle daño. A él. A quién se le ocurre.

Y eso que cuando reconocíamos como cualidad las tablas que muestra sobre el escenario, solo tuvo por toda respuesta añadir que "al becario" (dando por hecho ya el rango del susodicho) que había firmado eso sería purgado de inmediato. Se habrá pensado el cofundador de la formación morada que en todos los lados hacen como en su partido.

Su colaboradora aquella noche le sacó el tema aunque desafortunadamente todavía no se ha aprendido del todo bien el nombre de nuestro periódico. Las cosas de los primeros días. Tampoco pasa nada por repetírselo. Periodista Digital es el nombre y "periodismo digital" lo que hacemos. Conceptos.

Colaboradora: Hay amor y hay odio. Está 'periodismo digital' que parece que te dan un palo pero vas rascando...o sea te ponen a parir en ese tuit de Periodista Digital pero si rascas dicen que tienes muchas tablas ¡eso es un piropo!¡love is in the air!

Monedero: ese becario mañana, cepillado

Colabodora: ¿el que ha escrito esto?

Monedero: Pero como van a escribir estos algo bonito, si se levantan por la mañana con el único objetivo de hacer daño. El becario, despedido