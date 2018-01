La verdad sobre Emma García que en T5 no se atreven a decir

Muchos dimos por hecho que ‘MyHyV' iba a ser cancelado de inmediato pero no. Mediaset ha decidido relegar al que antaño fue uno de sus programa estrella a las tardes de Cuatro. Una estrategia incomprensible que afecta, entre otras cosas, a la carrera de su presentadora, Emma García.

Otra vez igual: Telecinco no admite la derrota. Ni ésta ni ninguna otra cadena en realidad. Basan su gestión de crisis en la negación cuando, en realidad, deberían hacer lo contrario.

La prensa especializada llevamos meses augurando el final de 'MyHyV' y ‘Cámbiame' (por no hablar de lo mal que van 'Sálvame' o 'GH') .Y no nos basamos en rumores o especulaciones si no en datos. Hace tiempo que el dating-show, por ejemplo, no es ni la sombra de lo que fue. Las audiencias, el target y el impacto en redes han bajado de manera incontrolada.

Pero en vez de cerrar el chiringuito, Telecinco relega el programa presentado por Emma García a Cuatro, esa cadena que lleva años dándole disgustos a Mediaset.

Irremediablemente, Cuatro se ha convertido en el purgatorio de Mediaset, el lugar en el que acaban las 'almas en pena' a las que no se les augura un buen futuro. Qué triste, con el la buena marca que tenían antes.

¿Por qué han hecho esto? ¿Se creen que en Cuatro, 'MyHyV' puede tener una nueva vida? Lo dudo. Lo siento mucho por todas las personas que trabajan ahí pero el programa hace años que no funciona y no es sólo por desgaste natural sino porque de un tiempo a esta parte el show está mal planteado (se preocupan más por el físico de sus participantes que por su carisma. No hay guión ni saben explotar a los personajes que tienen).

En nuestra televisión, nadie sabe irse con dignidad. Todo te lo disfrazan o se manipula para no reconocer, alto y claro, que se ha fracasado.

Pero hay que aceptar que Mediaset hace lo que puede. Admitir la derrota significa que tienen que cambiar su modelo de televisión y eso no es fácil. Hay que darse cuenta de que toda su parrilla se sustenta en la telerrealidad y en el escándalo. Si una pieza cae, caen el resto.

La buena noticia es que T5 no tiene competencia en lo que hace. Por eso sus formatos llevan años intactos. Siempre van a tener un público. Y es bueno que este tipo de televisión exista (me niego a decir el término 'telebasura'). Pueden seguir haciéndola pero con otros formatos.

¿QUÉ PASARÁ CON EMMA GARCÍA?

Pero otra cosa que me ha llamado la atención sobre este giro que ha sufrido ‘MyHyV' es el lugar en el que queda su presentadora, Emma García.

La vasca ha presentado hasta un total de 8 programas distintos en T5 y sólo dos han sido un éxito: 'A tu lado' y 'MyHyV'. El resto, sonoros fracasos.

Sus últimos programas fuera del 'trono' de ‘MyHyV' fueron ¡Abre los ojos... y mira' y 'Ex, ¿qué harías por tus hijos?'. Ambos fueron cancelados en pocos meses.

Pero en T5 se nos sigue vendiendo la figura de Emma García como uno de los caballos de batalla de la cadena cuando no es así.

Ojo, no es mala presentadora (algo fría para mi gusto pero correcta) El problema es que nadie se atreve a decir que se ha acomodado demasiado en las escaleras de 'Mujeres y Hombres...'. Le va a costar mucho, muchísimo, dejar el encasillamiento. Emma García, lejos de lo que hace, no funciona. El público no sabe verla en otro papel.

Ahora, yo me pregunto: ¿Es por ella por lo que no han dado carpetazo definitivo al dating -show? ¿Tanto poder tiene? No creo.

