Belén Esteban muy afectada por los crueles insultos a su hija

Lo cierto es que la actitud de Andrea no deja de sorprender, ya que lejos de mantenerse en una línea de cordialidad con los medios, avisa que sacará la artillería pesada si las cosas no cambian: "...Por todo lo anterior, ruego, y agradeceré, que se respete mi deseo, y mi pleno derecho, de vivir en el más estricto anonimato; reservándome, en caso de no ser así, las acciones legales que procedan para salvaguardarlos". Han sido varias las voces que se han alzado ante la dureza de un comunicado que ha contado con el visto bueno de Belén Esteban.

Y como el humor no conoce de avisos legales, Andrea Janeiro se ha convertido en la protagonista de una de las chirigotas que se ha presentado al Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval (de Cádiz). La letra reza así: "La niña de Jesulín y de Belén Esteban tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pixelada y la niña es horrenda. Si yo fuera su padre la dejo borrosa hasta los treinta". La controversia está servida y en redes sociales se ha liado, censurando algunos usuarios que se arremeta así contra la joven, según recoge ESdiario.

Los autores de la pieza han salido a la palestra para defenderse. Así se han expresado en El Español: "Nuestra intención nunca es ridiculizar a nadie. La chirigota utiliza el humor y el sarcasmo, pero desde el buen rollo". También se menciona a la madre de la criatura en la cancioncilla de marras: "Y dice Belén Esteban que ella (Andrea) es muy responsable y muy buena, que la ayuda mucho en casa, que está todo el día haciendo faenas, que es muy buena muchacha, y muy limpia la chiquilla, habrá que verla mojando sábanas sin barbilla".

Sin duda, lo de la chirigota sobre su hija le llega a Belén en su peor momento. En Telecinco, la cosa está dura. Desde que empezó el año, no ha vuelto a Sálvame debido a que tiene que firmar contrato con la productora y la renovación es a la baja. Le ofrecen una cantidad muy inferior a la percibida hasta ahora. La rubia ya no concita la audiencia de antaño y eso hace que el interés mediático se haya desinflado. En el plano sentimental, la relación con Miguel hace aguas por problemas que ya sucedieron en el pasado. Por todo lo anterior, la Esteban está desaparecida y se ha recluido en su casa mientras decide el camino a seguir.

