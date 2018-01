Confiesa en TV que asesinó a puñaladas a un chico hace 25 años

Estremecedor. Y sobre todo, inesperado. Después de 25 años de ferreo silencio, el tipo confesó este 9 de enero de 2018 que participó en el asesinato a puñaladas de un joven norteamericano.

Brian Hawkins, que tiene ahora 45 años, acudió al canal de noticias KRCR de la ciudad de Redding para desvelar un secreto con el que -según sus propias y emocionadas palabras- le ha sido "absolutamente horrible" vivir.

Tras su confesión, Hawkins acudió al Departamento de Policía local para realizar una declaración formal sobre su participación en la muerte de Frank McAlister, quien fue reportado por su familia como desaparecido en el norte de California en mayo de 1993, cuando acaba de cumplir los 20 años.

Hawkins, entre lágrimas, explicó que su fe en Dios le ha ayudado a confesar el crimen.

El hombre reveló que él y sus dos cómplices, los hermanos Curtis y Shanna Culver, condujeron a McAlister hasta la localidad de Shingletown para que comprase metanfetamina. Allí aprovecharon para robarle y acuchillarlo como a un 'animal en el matadero'.

Hawkins, el plató de KRCR, también contó que Curtis tomó una piedra del suelo y la tiró sobre la cabeza de McAlister.

In a report from the Redding Police Department, cold case murder suspects Brian Hawkins, 45, and Curtis Culver, 45, reveal the details about the day they allegedly murdered Frank McAlister, 19, in May of 1993.https://t.co/m0BEhCdoEe pic.twitter.com/CTy3hX25Ek