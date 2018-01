Mark Hamilton miente como un bellaco: le puso unos cuernos de campeonato a María Lapiedra

Mark Hamilton no ha dicho la verdad. Para ser exactos, habría que formularlo de otra manera: miente como un bellaco.

El polígrafo de 'Sálvame Deluxe' determina que Mark ha sido infiel a María con otra mujer mientras eran pareja.

El marido de María Lapiedra ha explicado que eso fue cuando la relación acababa de empezar y él no estaba del todo enamorado.

La mujer con la que engañó a María era 20 años mayor que él. Mark explica que desde que se casó y tuvo a sus hijas no ha vuelto a ser infiel. ¡Mentiroso!

PLANES

Mientras Telecinco prepara su próxima edición de Supervivientes, las quinielas de nombres no cesan. La pasada noche, en Sábado Deluxe, volvieron a sonar Mark Hamilton, María Lapiedra y Gustavo González como posibles concursantes, algo que ya había sucedido con anterioridad.

Mark, expareja de María, se sentó en el polígrafo, y entre otras cosas indicó que odia a Gustavo. Al ser preguntado por una hipotética participación María y Gustavo en Supervivientes si él se animaría, Hamilton indicó que sí, y el polígrafo le dijo que decía la verdad.

Además, le preguntaron qué haría si acabase con Gustavo en el palafito y dijo que no se lo querría ni imaginar.

Además, María Patiño le recordó que en su primera aparición en televisión.

Además, Lydia Lozano le preguntó que si estuviesen en el programa y Gustavo sufriese un accidente en el que se abriese la cabeza, si le ayudaría. "Me costaría", confesó Mark.

Desde que se hiciese público el triángulo amoroso entre Mark, María y Gustavo sus nombres comenzaron a sonar como posibles concursantes.

El día 15 de diciembre, de hecho, Gustavo ya indicó que "desde mi separación, y desde que tengo un problema económico que resolver sí me lo he planteado" el participar.

Sin embargo, en ningún momento afirmó a que lo fuese a hacer junto a María, algo que sí apuntaban sus compañeros.

De hecho, Gustavo confesó que ha movido ficha y ha transmitido su idea a gente del programa.

"Coincidí con Lara Álvarez y le comenté que a lo mejor este año me animo. Pero a lo mejor no me quieren, no lo sé".