¡Bomba!: ¿Es Suso ('GH16') gay y nos ha tomado el pelo?

Momento absurdo, incómodo y bizarro el que vimos el 13 de enero de 2017 en ‘Sábado Deluxe'. Suso Álvarez y Sofía Suescun, los mismos que se conocieron, se amaron y se odiaron en 'Gran Hermano 16' se reencontraron para sacar sus trapos sucios. Otra vez. En esta ocasión, el circo llegó a límites insospechados cuando ella le acusó a él de ser homosexual. Las razones de que dio Sofía son para 'enmarcarlas'.

¿No se llevaban bien ya estos dos? No hace muchos que les habíamos vistos desnudos para la revista ‘Primera Línea' y decían que ya se llevaban muy bien desde que les habíamos visto juntarse y romper en 'GH 16'. Ahora ha vuelto la guerra. ¿Por qué¿ Porque el enfrentamiento vende más que la paz y ahora debe ser que ‘necesitan' pelearse.

¿Cuál fue la última excusa para que Suso y Sofía fueran entrevistados en ‘Sábado Deluxe'? Primero, que ella ha empezado a salir con Alejandro Albalá (ex de Chabelita, que era la gran invitada esa noche en el programa de T5) y que Suso tiene una misteriosa novia que nadie ha conocido aún. ¿Por qué? Porque según el ex tronista de 'MyHyV':

Es muy tímida y muy guapa, llevamos poquito

Sofía, sin embargo no se creía nada. Decía que esa novia no existe, que Suso se la había inventado y es más, la joven dijo de su ex que:

Creo que es gay. No es normal que yo no le guste a un hombre. En la cama, Suso no hacía nada.

Es decir, que , según Sofía, si un hombre no al desea es que es gay. Mientras decía esto, su ex, no paraba de reír mientras que Jorge Javier Vázquez se ilusionó pensando en la posibilidad de que Suso fuera gay.

