El Yoyas dice que Fayna es una mentirosa

Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, niega que haya amenazado ni agredido a Fayna Betancourt, la que ha sido su pareja durante 17 años y con la que tiene dos hijos.

"No ha habido amenaza ni ha habido agresión física, porque ni nos hemos visto. Llevamos sin vernos lo mismo que llevo sin ver a mis hijos, 3 meses", explica Navarro a la revista Qué me dices, según recoge Ecoteuve.

El Yoyas sí habla de amenazas a una tercera persona. "En denuncias domésticas, directamente te consideran culpable y tienes que demostrar que no lo has hecho. Aquí lo único que ha habido es coacción, incluso amenaza, y no a ella, a una tercera persona".

Según las declaraciones de Navarro que recoge la citada publicación, él acudió a ver a su hijo, porque había sido su cumpleaños, y Fayna se habría negado a que los viera: "Ella directamente me lo impidió, porque no le dio la gana. Su respuesta textualmente fue: 'No me sale del co..."

"Llevamos sin vernos lo mismo que llevo sin ver a mis hijos, 3 meses. Y vengo y encima me dice que no voy a verlos siendo su cumpleaños hoy. Traigo los regalos de Navidad, los de Reyes, los de su cumpleaños y no me deja verlos. ¿Pero esto qué es? ¿Nos hemos vuelto locos o cómo va la cosa? No lo entiendo. Y encima me denuncia. Quizá por la llamada que le hice por teléfono. Imagínate cómo sería ", dice Navarro, aunque no da más detalles de esa conversación telefónica.

Fuente: Ecoteuve/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Carlos Navarro «El Yoyas»: A ver si me habla que le voy a pegar dos yoyas