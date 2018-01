¿Estaba "sedada" Chableita en el 'Deluxe'? ¿Qué consecuencias tendrá su "mierda de entrevista"?

El 13 de enero de 2107, Chabelita acudió a 'Sábado Deluxe' para poner a parir a su familia, principalmente a su madre. La entrevista funcionó en audiencia pero en las redes la tacharon de "mierda". Y una pregunta: ¿Le pasaba algo 'raro' a la hija de Isabel Pantoja?

La entrevista fue entre brutal y una tomadura de pelo. No sabemos si Chabelita es así o es que no había dormido o se había tomado un relajante muscular pero el caso es que la chica no mostró emoción alguna cuando dijo cosas como que a su madre no le gusta que haya vuelto con Alberto Isla (padre de su hijo) o que no fue invitada a la cena de Navidad familiar.

Kiko Rivera y Chabelita en pie de guerra

Aprovechó, por supuesto, para atacar salvajemente no sólo a su madre, también a su tío Agustín y a su hermano Kiko Rivera:

La vida de mi madre es triste. No sale de casa, a no ser que haya un evento especial, como un concierto. Ve películas, series... No abandona Cantora Cuando voy a Cantora ni mi tío ni mi abuela me miran a la cara.

También admitió que no habla con su hermano desde hace meses y que ni si quiera se felicitaron por el año nuevo.

En definitiva, la entrevista fue un desastre. Aburrida a más no poder. Hasta los colaboradores de 'Sábado Deluxe' tuvieron que admitir que Chabelita "parecía sesada"

En Twitter machacaron a la hija de Isabel Pantoja por considerar que le estaba tomando el pelo a la audiencia (y en parte tenían razón):

Chabelita dando la misma entrevista una vez más.



Sigo sin entender cómo @DeluxeSabado la lleva para que cuente lo mismo de siempre. #isavetada. — M (@casasola89) 13 de enero de 2018





#isavetada está tía me está poniendo negra,no está contando nada nuevo y como siempre se lo lleva crudo👇 — Rosa🌸 (@Rosameryatm) 13 de enero de 2018





#Isavetada Madre mía esta chica Chavelita es un somnifero potente..😅😆😂 😴😪 Salvameeee!! — Rubén (@Ruben288397261) 13 de enero de 2018





PANTOJA DA UN GOLPE EN LA MESA

Y para rematar el asunto, un día antes, el 13 enero de 2017, la periodista Joana Morillas, desde el programa ‘Cazamariposas' dijo que:

Me cuenta una persona muy cercana a Isabel Pantoja es que está destrozada porque sabe que la niña no solo va a hablar de ella sino que lo hará de más familiares. Quiero decirle una cosa a Chabelita: Isa, lo que ganes mañana guárdalo porque no se descarta que tu madre tome medidas legales contra lo que tú puedas decir en el Deluxe.

¿Es por esta advertencia por lo que Chabelita no contó absolutamente nada novedoso en el programa?