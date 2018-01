La terrible mofa de Inés Arrimadas que deja para el arrastre a Maíllo y al PP: "Los pobres, después de sacar cuatro escaños, ¡qué van a decir!"

Un gran día este lunes 15 de enero de 2018 para visitar un programa televisivo a primera hora, debió pensar Inés Arrimadas, al ver que la encuesta de Gad3 en ABC da a Ciudadanos como partido más votado que podría gobernar en coalición con PP o PSOE.

De modo que aprovechó de lo lindo el 'hype' Arrimadas en 'Espejo Público' entrevistada por Susanna Griso, y lo hizo especialmente dejando un recadito muy especial para el PP y en particular para Fernando Martínez Maíllo por su ataque furibundo al partido que ganó las elecciones en Cataluña el 21-D. Las duras palabras de Maíllo días antes fueron así:

Debes tener iniciativa política, no vale ganar las elecciones, no es suficiente. Se tiene que mover. Si Ciudadanos no hace eso no se comporta como partido de gobierno y parece que tiene alergia a asumir responsabilidades, a gobernar; y provoca mucha frustración en mucha gente en nuestro país.