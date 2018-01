Agresividad extrema en 'First Dates':"¡Roñoso! ¡Me caes mal!"

Un día más, 'First Dates' nos dejó con la boca abierta. El 15 de enero de 2017, una cita que empezó mal, acabó peor. Las ‘perlas' que escuchamos al final fueron entre tronchantes y asombrosas.

Los protagonistas de esta historia son Manuela y Manuel, de 71 y 70 años. Ella era toda una fuerza de la naturaleza, vital y juvenil, de hecho se pensaba que era una veinteañera.

Desde el primer momento no le gustó mucho su cita ya que dijo de él:

Me pareció muy mal lo que me dijo de que había tenido muchos rollos antes de venir a la cita, y le veo muy tristón. Yo soy muy alegre, y al poco de empezar hablar con él ya me sentía deprimida. Es un poco pesadito

Las cartas estaban echadas. Ninguno de los dos estaba dispuesto a seguir conociendo al otro pero la cita empeoró cuando Manuel quiso pagar a medias la cena.

En la decisión final, él sentenció:

A Manuela le sentó muy mal (obviamente) el comentario y se lanzó a la yugular:

Él contraatacó diciendo:

No te he pagado la cena porque me has caído mal.