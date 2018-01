Hachazo histórico de Pelayo Díaz a Carlota Corredera

Carlota Corredera puede respirar tranquila. O no. Parece ser que de momento no la van a quitar de 'Cámbiame' pero eso no significa que esté a gusto en su programa puesto que no parece caerle muy bien a sus colaboradores. Un ejemplo: El memorable hachazo que le dio el estilista Pelayo Díaz el 15 de enero de 2018.

Llevábamos meses escuchando rumores de que iban a despachar a los coaches y a la presentadora de 'Cámbiame' para darle un aire nuevo a un programa que lleva tiempo en caída libre. Pero como en T5 siguen la ley de la negación, no sólo no han cancelado el formato ( algo que también llegó a especularse), sino que anunció que iba a seguir contando con sus rostros habituales.

Carlota estará contenta y no sólo por su continuidad laboral sino porque desde el 5 de enero de 2017 por fin ha conseguido que pongan una foto suya en los pasillos de T5. Es decir, ya es rostro de la cadena. Da igual su falta de empatía con el público (¿a alguien le cae bien esta señora?), la cadena sigue apostando por la que fue directora de 'Sálvame'.

Paz Padilla VS. Carlota Corredera: solo puede quedar una

Pero no todos están contentos. El compañero de Corredera en ‘Cámbiame', Pelayo Díaz, le lanzó un dardo envenenado el 15 de enero de 2017 a razón de la foto que ha conseguido la presentadora en el ‘pasillo de la fama':

Felicidades Carlotiña. Qué pena que hayan quitado la de Cámbiame, han puesto la tuya en su lugar.

Escribió Pelayo en su cuenta de Instagram lo que , claramente, es un hachazo en toda refla.

Y es que el estilista tenía razón. La foto de Carlota ha sustituida a la que había antes en la que aparecían la presentadora y los coaches de ‘Cámbiame'