El podemita Cintora se pone de los nervios defendiendo al dictador Maduro y su caza brutal al expolicía Óscar López

España amaneció este 16 de enero de 2018 con las duras imágenes del expolicía venezolano Óscar Pérez en unos vídeos transmitidos por redes sociales en los que aparece visiblemente malherido y asegurando que la policía del régimen lo iba a matar y no le dejaba entregarse, mientras los disparos no dejaban de percutir en el audio.

Efectivamente en la operación de captura hubo varios muertos, aunque las informaciones sobre el fallecimiento del propio Óscar Pérez aún son contradictorias.

En 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco el periodista podemita y por tanto bolivariano Jesús Cintora se encontró con la papeleta de tener que defender al penoso régimen chavista de Maduro, mientras que Ana Rosa Quintana y la María Claver le metían de lo lindo por defender lo indefendible:

Cintora: "Es un caso grotesco porque por una parte hay que condenar que alguien coja un helicóptero y se ponga a lanzar artefactos explosivos como hizo este señor, y al mismo tiempo hay que condenar que cualquier persona tiene derecho a ser detenida y a un proceso judicial con garantías".

Ana Rosa: "Como Leopoldo López, igual de justo..."

María Claver: "No hagas la teoría del empate mal hecha".

Cintora: "Quien está haciendo aquí empate eres tú con los casos de corrupción".

María Claver: "Pero qué empate, estamos hablando de Venezuela... Os encanta salir disparados cuando hablamos de Venezuela porque no os cuadra. No es lo mismo que la violencia la ejerza el Estado a que la ejerza una persona individual".

Cintora: "De entrada lo peor es si le han matado. Y yo condeno si le han matado".

María Claver: "Se están pisoteando los derechos humanos. Están chillando que se quieren entregar y esto es una ejecución de un Estado que se dice democrático".

Cintora: "No me líes, María, y no líes a la audiencia. Condenable que maten a nadie si no hay un proceso judicial justo. Profundo asco, pero no puedes refrendar que alguien coja un helicóptero. No me líes".

Ana Rosa: "Cada vez la crisis va peor, la gente tiene más hambre, la oposición sigue dividida, las conversaciones no avanzan y Maduro sigue ahí como un dictador cruel".