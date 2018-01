La venganza de los hijos de 'El Cordobés' en 'Mi casa es la tuya'

Bertín se lo ha currado. Esta vez sí. El 15 de enero de 2017, el presentador de T5 reunió, por primera vez en televisión, a Manuel Díaz y Julio Benítez, los dos hijos del torero, Manuel Benítez, 'El Cordobés'.

Toda la vida separados hasta que en la primavera del 2017, un juez dictaminó , tras más de cuatro décadas de acusaciones y evidencias, que Manuel Díaz era hijo de Manuel Benítez, alias 'El Cordobés'. Desde que se conoció la sentencia, Manuel y Julio comenzaron una auténtica relación de hermanos e incluso han toreado juntos.

Por fin, Bertín Osborne dejó de hacer publicidad de los productos y los personajes de Mediaset y ha llevado a 'Mi casa es la tuya0 a personajes más interesantes. Cierto es que Manuel Díaz ya había sido entrevistado por el cantante y presentador en la época en la que estaba en TVE pero en esta ocasión, al reunir a los dos hermanos, Osborne se ha apuntado un tanto.

El lugar elegido para reunir a los dos hermanos fue Palma de Río, la localidad cordobesa natal del padre de ambos. El primero en hablar fue el hermano mayor, Manuel Díaz, quien describió su infancia, con un padre ausente, y cómo fue el día en el que se enteró de la sentencia del juez:

Me hice torero porque no me quedó más remedio en mi vida. Era mi única arma para intentar darle justicia a lo que mi madre estaba sufriendo. Vocación sí la he tenido después, pero lo que más me gustaba con 13 años era jugar con los niños y no ponerme a entrenar.

Me hice torero por venganza, porque yo tenía que vengar a mi madre, buscar mis raíces, mi sangre.

Estaba en un tentadero y me llamaron diciéndome que había salido Manuel Benítez en televisión diciendo que yo era su hijo, en ese momento se me quitó un peso de encima, me liberé. Llamé a mi madre, que estaba en un llanto, me fui a su casa y le di un abrazo. Fue el abrazo de mi vida más significativo, con más cosas dichas y con menos palabras de mi vida.