Ana Rosa, Arcadi y Palomera fulminan al separatista deslenguado que dice que el PP gobierna en Cataluña "por sus cojones"

Las cosas vuelven a alterarse en Cataluña y en el resto de España en esta jornada de 17 de enero de 2018 en la que se vuelve a constituir el Parlament después del Golpe de Estado.

Y así pasó en el debate de 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, con los tertulianos ciertamente alterados ante la incertidumbre de la conformación de un nuevo Parlament sin conocerse aún su President.

Uno de los independentistas de turno de Mediaset, Andreu Pujol, pasó por la mesa de Telecinco, soltó un exabrupto desesperado y terminó por llevarse un tremendo rapapolvo de la propia presentadora Ana Rosa Quintana y de los periodistas Esther Palomera y Arcadi Espada:

Andreu Pujol: El 155 lo aplican por sus cojones y ya está. ¡Es que es así!

Esther Palomera: ¡Pero bueno!

Arcadi Espada: ¡Por los cojones no se gobierna en una democracia!

Andreu Pujol: Así se está está gobernando España y Cataluña desde España.

Esther Palomera: Yo ante semejante afirmación me quedo sin palabras.

Andreu Pujol: Bueno, pues quédate sin palabras pero es la realidad. Es lo que hay.

Arcadi Espada: ¡Por los cojones habéis gobernado vosotros!

Esther Palomera: No puedo, no puedo responder a tan honda reflexión. Me has dejado muda.

Andreu Pujol: Vale, pues muy bien.

Ana Rosa: El caso Andreu es que todo lo que ha ocurrido en Cataluña no está llevando a Cataluña a un escenario mejor. Crece la economía en toda España, aunque queda mucho, crece el turismo, crece todo, menos en Cataluña.