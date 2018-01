El capo Vasile hace público su "humillación" a Carlos Sobera con una "cacicada" inesperada

Se lo contábamos hace unos días en Periodista Digital Paolo Vasile tenía depositadas gran parte de las esperanzas televisivas de este nuevo año en Carlos Sobera. Para el presentador vasco se le había diseñado un programa a medida. Telecinco: El 'amante' de la Reina acude al rescate de 'Sálvame' para sorpresa del propio Vasile

Little big show, un espacio que nacía con periocidad semanal pero con proyección y vocación de reinventarse en sus contenidos y convertirse en diario, un talk show que bien podría encajar en la franja vespertina, esa que de momento ocupa 'Sálvame'.

Pero los planes se le han chafado a Vasile antes de lo esperado, el apremio de las audiencias tenía la culpa y les contábamos que la apuesta por Sobera del capo italiano se había diluido como un azucarillo en el café. Pendiente quedaba otro estreno, la verdadera apuesta de Mediaset, para Carlos Sobera en esa transición de Cuatro (First Dates) a Telecinco. Y eso estreno se producirá este jueves pero de "tapadillo".

El mes no puede ir peor para Telecinco. Superado el ecuador de enero, la primera cadena de Mediaset está seis décimas (11,9%) por detrás de Antena 3 (12,5%) y Vasile no permite un error más. Convencido de que quizás Carlos Sobera no encaje con Telecinco ha relegado su gran estreno 'Volverte a ver' al late night de este jueves.

Es cierto que tiene un excelente telonero, el Real Madrid ya que Telecinco ha rectificado y emitirá la Copa del Rey y el partido de cuartos entre los blancos y el Leganés, pero no es menos cierto que el espacio de Sobera tenía reservado el prime time y no más allá de las 23:30, como va a ocurrir finalmente, lo que le condena a que concluya bien entrada la madrugada. Mortal de necesidad para el estreno de un programa con intenciones de quedarse en la parrilla.

El cambio de planes con Sobera (día y hora de emisión) le enfrenta así a programas que ya estarán muy avanzados a la hora de su inicio: cine de La 1 (La intérprete), el estreno en Antena 3 de 'Casados a primera vista' e incluso luchará con otra puesta de largo de la casa, en Cuatro el arranque de 'Los Reyes del barrio'.

Una canción, un abrazo, un objeto especial...Todos tenemos una historia que recordar. ¿Te has enamorado de tu compañero de clase y no sabes cómo decírselo?, ¿quieres agradecer a tus padres todo lo que han hecho por ti?, ¿has perdido a tu amigo y no sabes cómo recuperarlo?, ¿te ha dejado tu novia y quieres que vuelva a tu lado? ¿quieres declararte a lo grande", pregunta Carlos Sobera en la promo. Lo que no dice es que le han relegado al late night.