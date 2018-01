'First Dates’: La cita se va a pique al conocer este secreto…

Desde que se estrenase al dating show de Cuatro, han sido muchos los momentos pintorescos, divertidos, incómodos, embarazosos, felices y como no, repletos de amor que han pasado por el programa. Sin embargo, hay desengaños y desengaños. Y el protagonizado por Diego dejó noqueado a su cita en First Dates .

Lo que le pasó a Dayra al conocer al joven es algo que suele pasar tras las cámaras, pero vivirlo en televisión, es otra cosa bien distinta. ¿Qué pasaría si tu pretendiente tiene novia y te lo oculta? ¿Y si revela el secreto al final del encuentro para evitar volver a verte?, según recoge La Vanguardia.

El protagonista del que hablamos es Diego, que con 32 años, llegó a First Dates tras escuchar a Carlos Sobera hablar de amor. Escuchar sus consejos le sirvió para darse cuenta que no era feliz junto a ella. Durante su presentación, el joven explicó que le gustaba hacerse toda clase de "arreglos" como "bótox, Q10, colágeno, magnesio, vitaminas...". Además de recordarse a través de post it que es "guapo" y "especial".

Cuando llegó su cita, Dayra, Diego se alegró de conocerla aunque ella comenzó a notar algo raro. La joven solo buscaba un chico sincero porque las mentiras "tienen las patitas muy cortas y se descubre todo".

Fuente original: La Vanguardia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: 'First Dates': Él la llama vieja y ella lo deja en ridículo con dos palabras