La ridículas e innecesarias confesiones de Gustavo González a sí mismo

Marcado por la muerte de uno de sus hermanos, el colaborador de Sálvame contó que, después de la ausencia del resto en su funeral, ya no mantiene ningún tipo de relación con ellos. «No estar allí cuando falleció, esa frialdad no la perdono. Me faltan cuatro hermanos, uno que murió pero está muy vivo y otros tres que viven pero están muertos», reconoció.

Pero no fue lo único que sacó a la luz. También su controvertida relación con su abuela, quien, aseguró, estuvo a punto de prenderle fuego cuando era un bebé, pero su madre se percató y evitó la catástrofe: «Me ató a la trona y estuvo a punto de prenderle fuego». Pero no fue el único ataque recibido por ella, ya que con cinco años lo encerró durante horas en una despensa: «Me marcó porque estuve horas y horas encerrado, me cansé de llorar y perdí el miedo, la experiencia para mí fue muy fuerte», según recoge ABC.

«Mi abuela María me hizo mucho daño, con el tiempo he aprendido a ver que era una enferma», reconoció finalmente.

