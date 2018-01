¡Miedo!: Rosa Benito le va a quitar la silla a Mila Ximénez

Los de 'Sálvame' no aprenden. ¿Se creen que para subir audiencia tienen que rescatar a los 'dinosaurios'? Pues no. Ahora se juega con la posibilidad de que Rosa Benito regrese al programa al que juró no regresar. Mila Ximénez, archienemiga de Benito, tiene mucho que decir al respecto.

¿Cuál es el programa de 'Sálvame' en particular y de T5 en general (y si me apuras de toda la televisión generalista)? Que se tiene miedo a la innovación. Vemos a las mismas personas todos los días de todos los años. Es agotador.

En el programa de La Fábrica de la tele, por ejemplo, cuando se ha querido renovar a los colaboradores, o bien no ha funcionado o bien los nuevos era viejos 'conocidos' de la casa. Y el resto, los históricos, siguen ahí como momias. En definitiva, nada nuevo bajo el sol.

Y ahora que 'Sálvame' pasa por una crisis de identidad (y de audiencia) sería el momento de remover sus cimientos, de innovar. Pues no, ahí siguen empeñados en darnos más de lo mismo. Y es que, según parece, ahora existe la posibilidad de que regrese Rosa Benito, la misma que dijo que antes se rompía las piernas que volver al programa que, según ella, le había arruinado la vida.

El martes 16 de enero de 2017, ‘Sálvame' emitió el vídeo de uno de los conciertos de Rosa Benito en el que el público le pedía que volviese a la televisión y le quitase el puesto a la que fue su compañera, Mila Ximénez. La ex mujer de Amador Mohedano, en vez de ignorar el comentario dijo:

Tiempo al tiempo.

Mila Ximénez despelleja a Rosa Benito, una vez más

En 'Sálvame' soltaron el anzuelo de que Benito está planeando su regreso a la tele, algo con lo que, por supuesto, Mila Ximénez no estaba de acuerdo:

Cuando ella venga, yo me jubilo. Pero ella, antes de volver, está claro que se corta las piernas

David Valldeperas, director de 'Sálvame', dijo:

Yo me la imagino volviendo, incluso aquí. o la veo bajando la escalera, descolgándose del techo, saliendo del pantallón.

Carlota Corredera, sin embargo, aseguró que:

Me la imagino volviendo a la tele, pero no aquí. Igual que a Matamoros"

Y Mila zanjó el tema poniéndose histérica:

Pero lo que ella da a entender es que no vuelve porque no le da la gana y en realidad no vuelve porque no puede