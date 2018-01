Rocío Carrasco le saca las tiras a su prima Chayo Mohedano

Humillada. Así se siente Chayo Mohedano (38) después de que su prima haya lanzado un homenaje musical a su madre para el que no contó con ella. A pesar de que la cantante ofrece temas de su tía en sus espectáculos, Rociíto (40) decidió que fuera su amiga, Anabel Dueñas, quien diera vida a su madre sobre el escenario en vez de su prima Chayo, un gesto muy feo que ha indignado al entorno familiar: "¿Era necesario dejar tan mal a su prima y despreciar a sus tíos? Rosa y Rosario respetan la memoria de Rocío y en sus actuaciones la gente aplaude a rabiar", aseguran en la revista Lecturas.

En un primer momento Chayo no quiso entrar en polémicas y aseguró que ella había rechazado la oferta de su prima: "Me lo propusieron pero no me veía capacitada. Estaría todo el rato llorando". Pero la realidad es bien distinta: "Eso es mentira, nadie jamás ha pensado en ella para hacer de Rocío Jurado en este musical. Carrasco quiere que esto se centre sólo en la música y ponerla a ella supondría llevar a la madre, al padre y al Espíritu Santo", ha desvelado la periodista Pilar Vidal, muy cercana a Rociíto, según recoge Informalia.

Así las cosas, tanto Rosario como Rosa Benito están muy enfadadas con la hija de Jurado y lo han manifestado a su manera. La madre a través de las redes sociales (apoyando los comentarios en contra de Rociíto) y la hija lanzando un dardo envenenado a su prima el pasado domingo, cuando interrumpió su 'encierro voluntario' para asistir al espectáculo: "Ahora que ya va a los conciertos espero que venga a verme a mí", aseguró Chayo.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Rocío Carrasco; 'ni está ni se le espera'