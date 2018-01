Así le roban el abrigo a este reportero de Telemadrid en pleno directo

"Lo mío sí que es un Blue Monday de los de verdad", se lamentaba antes de explicar los hechos mostrando los asientos: "Hace unos minutos estábamos precisamente aquí, en esta cola para grabar a los pasajeros y he dejado mi chaqueta aquí, junto a una señora que le he pedido si, por favor, le podía echar un ojo".

"Cuando he terminado la primera conexión que ha durado 30 segundos pues...no hay chaqueta, me he quedado sin cazadora. Me la han robado literalmente", explicaba a los espectadores de Telemadrid, según recoge Ecoteuve.

Y, al parecer, nadie vio nada, ni siquiera las cámaras de seguridad, ya que AENA ha cubierto una zona de obras con paneles: "Así que señores, no hemos podido coger imágenes para saber donde está la chaqueta". Afortunadamente, Rodrigo llevaba consigo toda su documentación. "Ya saben que en el aeropuerto de Barajas hay que tener muchísimo cuidado", recomendaba Galván desde el plató.

Se busca la chaqueta de @RafaRodrigoZ . 🧥 Quien se encuentre con una prenda abandonada en el Aeropuerto de Barajas, que nos escriba al 682500200 .#MadridDirecto83 — Madrid Directo (@MadridDirecto) 15 de enero de 2018

El programa de Telemadrid lanzó un llamamiento en Twitter para encontrar la prenda de su reportero y, además, los usuarios se solidarizaron con él creando el hastag #unabrigoparaRafa.

Fuente: Ecoteuve/Leer más