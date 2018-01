El espectacular cambio físico de Amaia Montero

La cantante regresa al panorama musical y lo hace por todo lo alto. En la portada de su último single, Nacidos para creer, que verá la luz el próximo 26 de enero, la que la donostiarra derrocha sensualidad con su particular pose: de perfil, mandando callar con el dedo y vestida con un body negro, medias de rejilla y chaqueta de pelo.

Según publica Informalia, Amaia Montero (41) ha presentando la primera canción de su cuarto álbum en solitario, del que de momento se desconoce el título y su fecha de lanzamiento, presumiendo de su gran cambio físico. La cuenta de Instagram de la artista se han llenado de fotografías de lo más sexys donde presume de su nuevo y tonificado cuerpo.

Para lucir sus nuevas curvas, Montero, que en más de una ocasión ha reconocido que engorda y adelgaza con facilidad, se ha sometido a una estricta dieta que ha combinado con una rutina de ejercicios.

Una renovación por fuera y por dentro de la que ha alardeado en sus redes sociales y que no ha pasado desapercibida para sus fans, quienes se han deshecho en halagos: "Te has puesto cañón", "Es tan bonita la foto que el disco tiene que ser espectacular", "No te reconocía", Estás espectacular" o "Maravillosa portada, estás preciosa" son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Hace cuatro años que sacó su último álbum Si Dios quiere, yo también, y ahora la que fuera vocalista en La oreja de Van Gogh regresa con más ganas que nunca.