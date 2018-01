La tremenda confesión de Kiko Matamoros que deja hundido a 'Sálvame'

Está más feliz que unas castañuelas, y no le baila el agua a nadie. Desde que Kiko Matamoros decidió alejarse de Sálvame, ha demostrado que no guarda rencor. Apoyó a Jorge Javier en el estreno de su nuevo emprendimiento teatral, Grandes éxitos, un musical que estará hasta el próximo 26 de marzo en el Teatro Rialto de Madrid. El televisivo acudió acompañado por Makoke y fueron muchos los que se acercaron a él para saludarlo.

Estaba previsto que Kiko y Makoke participaran en GHVIP. Sin embargo, el reality fue suspendido. Podría ser que la pareja se enrolara en Supervivientes, tal como dejó entrever el colaborador durante una entrevista en Sálvame. Matamoros no lo descarta, siempre y cuando la oferta económica sea lo suficientemente atractiva, tal y como informa 'EsDiario'.

Y como a sincero no le gana nadie, Kiko fue contundente al contestar a la pregunta de si volvería a Sálvame: "No. Ni loco", y añadió que su negativa era inamovible. Vamos, que aunque asegura guardar gratísimos recuerdos de su paso por el programa, lo malo pesa más, pero mucho más. Se nota que ha dejado mucho en el camino y que no quiere volver a pisar el camino andado.

Andrés Caparrós recriminó a Matamoros que no hubiera contestado a su mensaje donde le pedía ayuda para afrontar su trabajo en el espacio de las tardes de Telecinco. Kiko aclaró que sobre eso no podía ayudarle. Eso sí, reveló la receta para triunfar en Sálvame: