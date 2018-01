Pilar Eyre machaca a Toñi Moreno por su físico

A Pilar Eyre le cae bien Toñi Moreno. Así lo ha escrito la periodista en su blog de la revista Lecturas. Sin embargo, los halagos hacia la presentadora de 'Viva la vida' se tornan ‘envenenados' cuando Eyre la ridiculiza por su aspecto físico.

Sorprendente el post que la Pilar Eyre publicó el 17 de enero de 2017 en su blog de la revista Lecturas. La escritora se centró ese día en la figura de Toñi Moreno, comenzando por aplaudir su carácter y profesionalidad:

Poco a poco, tu aire desenfadado, ingenuo, sin pretensiones, tu encantadora sonrisa mellada me fueron conquistando y ahora ya no me pierdo nunca tu programa