Por fin alguien le dice la verdad a Terelu:"¡Paleta!"

Terelu hace el ridículo en su reality 'Las Campos'. Esa es su gracia y por eso funciona tanto el show. El problema es que si alguien se lo dice, se enfada. Esto es lo que pasó el 17 de enero de 2017 cuando, en 'Sálvame', Rafa Mora llamó "paleta" a Terelu. Lo curioso no fue esto sino el estallido de ira de Mila Ximénez para defender a su amiga (la misma a la que ponía a parir meses antes).

Ese día, en 'Sálvame', Belén Esteban reapareció tras una semana de ausencia y rafa Mora le preguntó por qué no hacía un reality como el de 'Las Campos' y ella dijo que no, Entonces, el extronista dijo que lo entendía, que, en realidad, hay muchas personas en el programa que piensan que Terelu hace el ridículo en su show:

Haces el paleto en el reallity. No, no... la paleta sin necesidad de hacerlo. Eso lo he escuchado de la boca de otros compañeros.