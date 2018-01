Sanchis exige más pasta para la TV3 al próximo gobierno de la Generalitat y amenaza con dimitir

Cuidado, que ahora Vicent Sanchis, tras mostrarse tan arrogante y altivo durante tantos y tantos meses, amenaza con dimitir--Antonio Caño entra en escena y se lanza al cuello de Vicent Sanchis: "La TV3 es una fuerza oscura que quiere llevar a los ciudadanos a una tiranía"--.

RAC1 le ha puesto al micrófono al director de la TV3 para volver a hacer un llamamiento al futuro gobierno de la Generalitat: a soltar más pasta--A Vicent Sanchis le acabarán dando la puntilla los suyos: 'indepes' furiosos exigen el boicot a TV3 por un documental de Serrat--.

En declaraciones a 'El mon a RAC1', Sanchis ha vuelto a asegurar que la situación económica del canal "es dramática" desde que Cristóbal Montoro y Hacienda tienen entre ceja y ceja pasarle la factura del IVA de todas las subvenciones recibidas por la Generalitat--Un cabreadísimo Vicent Sanchis, jefe de la TV3, acusa a Montoro de dejar a su canal herido de muerte tras la aplicación de la reforma del IVA--.

Para Sanchis, esta decisión del Gobierno español "tiene una intención política" porque "desde hace unos meses hay una ofensiva muy bestia para desautorizar a la TV3, estigmatizarla y convertirla en una televisión golpista"--Brutal contraataque de El País por los intentos censores de TV3: "Quieren suspender el ejercicio del oficio para beneficiar a los que jalean constantemente"--.

Por lo cual, ha lanzado la siguiente amenaza:

"Me he planteado dejarlo. Me estoy planteando que si hay un nuevo gobierno y acepta esta partida extraordinaria, mi recorrido en TV3 habrá terminado porque habré hecho lo que había venido a hacer"

Vídeo relacionado: Inda: "TV3 es una televisión fascista"