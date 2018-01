El 'piropo' más guarro lanzado en 'First Dates': "¡Esas cosas no se dicen a una señora!"

La cita que protagonizaron en First Dates Adolfo y Adri, se salió de madre por el desagadable comentario que hizo el calvo de turno cuando parecía que todo iba viento en popa. Y ella no lo soportó.

A priori, todos los elementos del puzzle parecían coincidir. Ella, una cartógrafa que reside en Barcelona, buscaba "un hombre calvo, alegre, divertido y buena persona". Aunque eso sí, se muestra reticente a dormir con alguien en la misma cama. Mientras que Adolfo, un showman de Benidorn, quería a una mujer para tener una relación estable.

Pese a que la cita se desarrollaba con normalidad, según se hace eco 'Ecoteuve', el exceso de confianza acabó estropeándola por un feo e inoportuno comentario con sacada de lengua incluida:

"Oye, que escote más sexy te has puesto, ¿eh? Si no estuviéramos en la tele, me enseñarías una teta".