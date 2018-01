María Lapiedra anuncia su divorcio pero María Patiño lo niega: "¡No es verdad!"

María Lapiedra anunció en 'Sálvame' este 19 de enero de 2018 que firmará el divorcio con Mark Hamilton en apenas 10 días (y no antes porque le necesita como "chófer" hasta que se saque el carné de conducir) pero hay quienes desconfían de ella.

Entre los que ni la creen ni se fían de la filóloga porno destaca María Patiño. La colaboradora le ha dejado claro a Gustavo que, tras leer las conversaciones de María y su todavía marido, está convencida que la actriz le toma el pelo.



María Patiño también ha podido leer lo que se dicen Mark Hamilton y María Lapiedra y está sorprendida.

Aunque tenía claro "el espíritu mercantilista" de la relación del todavía matrimonio, le sorprende la "frialdad de la maquinación" de la actriz con su todavía marido y cree que su vida está "llena de mentiras".

En cuanto a la relación de María y Gustavo, es cierto que la periodista no ha visto ningún "desprecio" de María, pero sí ha llegado a una conclusión que transmite a su amigo y compañero:

"Ni te ama ni te respeta".

Sin embargo Gustavo, aunque recela y ve "sospechosa" la connivencia del matrimonio, asegura que él sabe lo que siente y lo que María le transmite cuando están juntos.

Y para zanjar rumores y polémicas, Lapiedra se ha puesto en contacto con Laura Lago para anunciarle que todo está listo, todo está acordado y va a firmar el divorcio con Mark en diez días.

Antes no le es posible porque, según explica ella misma, le necesita como "chófer" porque aún no se ha sacado el carnet de conducir.

Pero Patiño no se lo cree.

"No es verdad", repetía una vez tras otra la periodista, asegurando: