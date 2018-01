'Got Talent' : El concursante que le dice a Jorge Javier Vázquez en su cara, lo que piensa mucha gente y nadie se atreve

"Vengo a demostrar que los gitanos no solo hacemos flamenco", así comenzaba su intervención el concursante Big Borja ante el jurado del programa Got Talent, el programa del viernes noche en Telecinco. El aspirante venía dispuesto a romper con varios estereotipos sobre su etnia pero también sobre la música: "También quiero demostrar que el rap no solo es violencia y machismo, sino que es poesía encima de un ritmo".

Y con estas palabras de presentación ya se había ganado las simpatías del público, que aplaudía, y también de parte del jurado del concurso de talentos. Parte, decimos, porque había uno de los miembros del jurado que estaba no estaba dispuesto ni siquiera a darle una oportunidad al artista: Jorge Javier Vázquez que antes de escuchar la propuesta musical del concursante le anunciaba sorprendentemente: "Mira, voy a hacer una cosa, yo ya te voy a dar un no", según recoge ESdiario.

Incluso esta negativa del presentador de Sálvame llegaba a sorprender a sus propios compañeros,. El más duro de los miembros del jurado, el polémico publicista Risto Mejide, le afeaba a Jorge Javier Vázquez su actitud: "Hombre, antes de escuchar al pobre chaval, ya le vas a dar un no", decía.

Pero el concursante se vino arriba y proponía un reta a los miembros del jurado, les invitaba a que le propusieran palabras para que el rapero improvisaría sus rimas. Y el "juego se activaba" y comenzaba el rapeo con un público ahora sí entregado del todo al aspirante.

Como no podía ser de otra forma, pronto iba a responder al rechazo de Jorge Javier y aprovechando una rima se dirigía directamente a la estrella de Mediaset y le decía sin pelos en la lengua: "Me has juzgado antes de que yo empiece a rapear, eso define un poquito tu bella personalidad". Una rima que disputaba al presentador de Sálvame que no podía disimular una evidente cara de disgusto.

Puede ver la actuación, y el corte, pinchando este enlace.

