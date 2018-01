El padre de Diana Quer lanza una sospecha sobre la mujer de El Chicle y deja temblando a Ana Rosa

Juan Carlos Quer ha visitado este lunes 22 de enero de 2018 los estudios de COPE, para conceder una entrevista a Carlos Herrera y posteriormente el plató de Telecinco para hablar con Ana Rosa Quintana y defender la no derogación de la pena de prisión permanente revisable--Arancha de Benito y su hija hundidas en el último adiós a Diana Quer--.

El padre de Diana Quer ha mostrado su cara más serena en el Programa de Ana Rosa. Ha contado su experiencia vital durante el año y medio que ha sufrido el calvario de la desaparición de la joven madrileña y ha confesado cómo a partir del tercer día de su desaparición, aunque sin perder la esperanza en ningún momento, se temía el fatal desenlace final--Las inquietantes sospechas que tienen los padres de Diana Quer sobre la mujer de El Chicle--.

Pero el momento más duro y llamativo de la entrevista se ha producido cuando Ana Rosa le ha preguntado a Juan Carlos Quer sobre el papel de la mujer de José Enrique Abuín, el asesino confeso de Diana, y el sobreseimiento de la imputación de Rosario Rodríguez en la causa por la muerte de su hija--Juan Carlos Quer expresa su dolor y malestar con el tratamiento que los medios dieron al caso de su hija--.

Contundente ha sido la respuesta de Quer "vamos a recurrir esa decisión del juez" y más contundente aún ha sido el ejemplo gráfico que ha puesto: "esta señora ha podido ir a ver a su marido, ¿no? Esta señora ha podido hablar con El Chicle"--La sobrecogedora confesión de Juan Carlos Quer a Pepa Bueno sobre su hija Diana--.

Una pregunta que creaba cierto desconcierto a Ana Rosa Quintana que guardaba silencio hasta que Juan Carlos Quer respondía a su pregunta retórica: "esta señora ha hablado con su marido ayer (por el domingo en relación a su visita a Abuín a la cárcel de A Lama) y eso no es conveniente porque la investigación e instrucción sigue abierta..." y añadía la dramática y cruel realidad del caso "esta señora no puede estar hablando con su marido porque entre otras cosas el informe de la autopsia no descarta la participación de otra persona en el asesinato de mi hija", sugiriendo que Rosario podría estar implicada más allá de lo obvio: "encubrió a su marido todos estos meses", palabras que dejaban helada a la presentadora--Juan Carlos Quer fulmina al oportunista Iglesias: "La vida de mi hija no es un caladero de votos"--.

Además, Juan Carlos Quer ha deslizado no tener duda de que Diana fue violada "el suceso tiene naturaleza sexual" y ha revelado que fue "maniatada y arrojada a un pozo con tres ladrillos para que se hundiera".

Para terminar, otros dos momentos emotivos de la entrevista se han producido cuando Ana Rosa ha preguntado sobre qué le diría cara a cara al asesino de su hija, una respuesta que no ha dudado en responder Quer: "Eres un cobarde y tu hija no te merece como padre". El último momento helador lo han visto los espectadores tras otra pregunta de Ana Rosa, "¿serás capaz de rehacer tu vida?... Pero no ha encontrado contestación, sí un padre emocionado que no ha sido capaz de responder.