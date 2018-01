El abogado de Correa ridiculiza en directo a Javier Ruiz y Cuatro lo 'censura'

Las Mañanas de Cuatro, con Javier Ruiz al frente, sigue firme en su cruzada contra el PP.

La rama valenciana de Gürtel ha protagonizado gran parte del programa de este 22 de enero de 2018, relegando incluso la actualidad sobre la (no) reactivación de la 'euroorden' contra el prófugo expresidente catalán, Carles Puigdemont, de excursión este lunes por Copenhague.

El programa matinal de la segunda cadena de Mediaset se abría con una de las ya famosas 'pizarras' de Javier Ruiz, sección en las que el presentador explica, de manera vehemente y como si de una clase se tratase, algún asunto de la actualidad y en este caso la supuesta repercusión económica de ‘Gürtel'.

Poco después Javier Ruiz ha elevado a los altares a Álvaro Pérez, ‘el Bigotes', que ha pasado de villano a héroe gracias a sus poco ortodoxas intervenciones contra los dirigentes y cúpula del PP (especialmente Francisco Camps), muy celebradas por Las Mañanas, durante el juicio que se está celebrando contra la llamada trama valenciana.

Pero el momento estelar del programa se ha producido con la intervención en directo de Juan Carlos Navarro, el abogado del cabecilla de la trama Francisco Correa.

Según publicaba el diario ‘El Mundo', Correa habría pedido una reunión con la Fiscalía para ofrecer una confesión general sobre corrupción para así llegar a un acuerdo y rebajar su pena.

De este modo, podría tirar más de la manta y era lo que perseguía Ruiz, que hablase el abogado, pero ha pinchado en hueso en casi todas las preguntas.

Navarro matizaba la información del citado medio y también las preguntas que le formulaba Javier Ruiz.

El letrado se esforzaba en explicar que es un proceso que ya se inició hace dos años cuando se solicitó a la Fiscalía Anticorrupción la posibilidad de llevar el procedimiento "a colaboración" en lo que se refiere tanto al "conocimiento de los hechos" como "a la repatriación del dinero" que está en Suiza.

Y el momento de máxima tensión se producía cuando Ruiz le pedía nombres de políticos y el letrado de Correa negaba que fuese a acusar a políticos del PP de la Comunidad Valenciana.

"Correa conocía a políticos en Madrid pero no en Valencia y por tanto no dará nombres", decía el abogado que volvía a enfrentarse a la insistente obsesión de Javier Ruiz:

"No", respondía con rotundidad el letrado visiblemente molesto ya.

El presentador de Las Mañanas lanzaba su ataque final, "pues vaya colaboración con la Justicia...", una afirmación que forzaba lo que al final sería un tremendo corte:

"Pues sí, señor, estamos colaborando. Colaborar no es solo dar nombres, colaborar es lo que está haciendo el señor Correa para que aflore el dinero que estaba en Suiza. Si no colaborase ese dinero en Suiza no quedaría en manos de la Justicia. Colaborar es el reconocimiento de los hechos y colaborar en la repatriación del dinero".