El bufón de la TV3 que llamó 'mala puta' a Arrimadas le hace un corte de mangas a Tabarnia: "Nos envenenan"

A pesar de deber más de 100 millones de euros a Hacienda, la cadena pública TV3 sigue emitiendo los programas estrellas de las productoras privadas dorando el riñón de sus magnates.

Tal es el caso de 'Preguntes Frequents', el espacio que produce Andreu Buenafuente (El Terrat) donde, ante la marcha de Ricard Ustrell, que quiere centrarse en la radio han puesto a presentar a Laura Rosel, hasta ahora en 8TV, y que tendrá que tener cuidado con las audiencias, dado que el contrato sólo le garantiza la continuidad del programa por un mes.

¿Y qué escogieron Rosel y Buenafuente para el 'estreno' sin Ustrell? Pues conectar por el plasma con Toni Alba - un 'humorista' que debe toda su popularidad a sus provocaciones a base de insultar a todos los catalanes no nacionalistas (en campaña tuvo la ingeniosidad de llamar 'mala puta' a Inés Arrimadas en Twitter).

Toni Alba jugó a presentarse como 'presidente de Catabarnia' para replicar la broma de Albert Boadella de proclamarse presidente de Tabarnia, pero en vez de hacer un discurso humorístico se dedicó a descalificar y a insultar a los catalanes no independentistas, a los que acabó haciendo un corte de mangas. En todo momento asegurando que era él y su forma de pensar los que representaban lo que de verdad era Cataluña.

No deja de ser curioso que TV3 había 'silenciado' (tan plurales, ellos) completamente el tema de Tabarnia, los telediarios de TV3 ni siquiera sacaron fragmento alguno del discurso de Albert Boadella (que sí que vivió la auténtica represión franquista en su día). Pero en cambio, TV3 sí le dieran todo un espacio a Alba para insultarl a los no nindependentistas del movimiento 'Tabarnia' sin que hubiera nadie en plató que le pudiera replicar.

La retahíla de insultos de Alba a los catalanes no independentistas incluyó decir que estos "han querido envenenar este territorio", "han querido dividir los catalanes haciendo creer que se han roto amistades y negocios", "hacen creer que estamos adoctrinados", "mienten diciendo que Cataluña va a la ruina y no se lo creen ni ellos" y de estar en contra de la democracia. ¿Si no está dividida qué serán para Alba los 2 millones de catalanes que votaron a formaciones no independentistas?

Alba no dudó en proclamarse representante de la Catalunya auténtica y heredero de 'La Trinca', Carmen Amaya, Pepe Rubianes y el Polonia. (sí, ya incluye a Mainat y a su propio programa entre 'los tótem sagrados' y de paso mete a Carmen Amaya, que como está muerta, al igual que Rubianes no podrá opinar sobre que alguien como Alba les utilice para insultar a otros catalanes).

TV3 tiene últimamente la costumbre de apropiarse de figuras históricas. Ferrán Monegal protestaba porque 'Merlí' (otro de los programas de las productoras, en este caso de la de Godó) sacó Salvador Dalí dando vivas a Catalunya, olvidando los 'viva al Rey y viva España' que decía el Dalí real).

Alba aseguró que mientras los catalanes independentistas eran alegres y joviales, los no independentistas le superaban en odio "y en bilis" (y lo dice el tío que ha dicho que el resto de España le parece una organización terrorista). Es patético verle asegurar lo plural que es Catalunya cuando negaba a Boadella y los suyos ser tan catalanes como él".

En cuanto Toni Alba terminó su discurso demostrando que se siente con la fuerza de decidir quienes son catalanes verdaderos y quienes catalanes falsos, todo el público de TV3 presente y la propia presentadora Rosel rieron con entusiasmo sus gracias y aplaudieron su discursito. Una pensaría que una televisión pública si va a emitir una soflama en contra de un grupo de ciudadanos de esa comunidad, tendría sentado a alguien en el plató para dar la réplica o algo similar. Pero no hablamos de una televisión pública normal, hablamos de TV3.