Juan Carlos Quer fulmina al oportunista Iglesias: "La vida de mi hija no es un caladero de votos"

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, la joven asesinada cruelmente por 'El Chicle', acude ahora a los medios de comunicación para explicar sus posturas y para pedir el apoyo de la ciudadanía para que vote y se movilice en contra de los que pretenden derogar la prisión permanente revisable.

Uno de los que está detrás de la idea de cargarse esta ley de apenas dos años es Pablo Iglesias y su Podemos, de modo que el padre de Diana Quer le ha dedicado ya más de un comentario. Este sábado 20 de enero de 2018 en una entrevista en el diario ABC, y este lunes 22 de enero en directo con Ana Rosa Quintana en Telecinco. El padre de Diana Quer pone en su sitio a Pablo Iglesias por su última basura dialéctica en contra de la prisión permanente:

Permíteme que responda a Pablo Iglesias con el máximo respeto. La vida de nuestros hijos y el trágico desenlace de personas asesinadas no son un caladero de votos. Eso lo quiero remarcar. Esta cuestión es tan sensible y tan humana que aquí no debe valer estrategia política. Nuestros políticos se deben a los ciudadanos.

Esta pena de prisión permanente revisable existe en los países más avanzados y civilizados, e intentan derogar esta ley sin ninguna razón objetiva.