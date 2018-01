María Lapiedra: "Me dio asco liarme con Kiko Rivera"

Una vergüenza de tomo y lomo, pero ahía siguen el capo Paolo Vasile, su empleado Jorge Javier Vázquez y resto de subalternos, haciendo grandes audiencias y cajas de postín. Está vez no en Telecinco, como es usual, sino en Divinity.

La amante de Gustavo González ha hecho un repaso a su lista de conquistas y ha confesado que, en más de una ocasión, se había acercado a famosos por interés.

El más conocido de todos fue el hijo de Isabel Pantoja y no ha salido muy bien parado:

Ha sido en el programa Cazamariposas, donde María Lapiedra ha recordado algunas de sus relaciones más conocidas, como las que mantuvo con Daniel Muriel, Víctor Elías o Kiko Rivera:

Además, la actriz ha realizado una delicada confesión:

"Me dio asco liarme con Paquirrín. Bueno, el primer día. Asco no, pero al principio sí, pero después ya estás de fiesta, vas bebiendo tus cositas y tal. Era un montaje".

Además, María ha aprovechado para reiterar que, a pesar de su modus operandi, ella nunca ha sido 'princesa' (palabra que emplean en horario protegido para referirse a la prostitución):

No es la primera vez que María habla de su romance ficticio con el hijo de Isabel Pantoja. En 2016 confesó a la revista Lecturas:

"Hicimos que nos liábamos, él me mandaba mensajes a mi móvil y me los compraron en un programa. Nos repartimos la pasta; pagaban muy bien, como 13.000 euros. Lo bueno fue que al tiempo nos acabamos liando de verdad. Kiko era muy bueno haciendo sexo oral. Me decía 'No voy a parar hasta que me pongas un diez de nota'. Al final se lo puse".