Lamentable espectáculo de Maroto (PP) dirigiendo sus latigazos a Girauta (C´s) ante la divertida mirada de Campuzano, Tardá y Echenique

Menudo espectáculo se marcaron en 'El Objetivo' Javier Maroto (PP) y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) ante la atónita mirada de Pablo Echenique (Podemos), Carles Campuzano (PDeCAT) o Joan Tardá (ERC) y la mismísima Ana Pastor.

Unos y otros asistieron asombrados al esperpento de ver cómo los mayores reproches del vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP iban hacia el portavoz 'naranja' del Congreso mientras que los partidos responsables del 'desafío unilateral' de Cataluña, con ayuda de la ambigüedad y complacencia de podemitas y socialistas, se iban todos de rositas.

A Campuzano, sin ir más lejos, la guerra le pilló entre medias de uno y otro, al estar sentados los representantes de la bancada 'de las derechas' en el mismo sitio, y el portavoz de los convergentes catalanes no sabía a que lado mirar. Mejor lo tenían Tardá, Echenique o el socialista Puente, que desde el otro lado de la mesa se dedicaron a deleitarse con lo que allí sucedía.

Maroto: Lo que decía Girauta afecta a la investidura y a los presupuestos, esto sí afecta a la gente. El problema de Ciudadanos es que se inventa las cosas...o no se acuerda lo que firma. Y te lo digo a ti que firmaste una cosa con Rafa Hernando en el que no podía haber imputados formalmente...¿te acuerdas o no? Si no te acuerdas te lo leo, que lo tengo aquí.

Girauta: ....

Maroto: Yo me acuerdo de lo que firmaste, el problema es que no te acuerdas tú.

No pero no me interrumpas. El caso de la senadora a la que hacéis referencia, no está imputada formalmente

Girauta (risas)

Maroto: No pero no te rías porque esto es la política real

Girauta: ¿Qué es estar imputada formalmente?

Distíngueme entre imputación e imputación formal

Maroto: Si quieres te lo explico, si no me interrumpes claro ¿te acuerdas de Pepe Blanco? Fue a declarar voluntariamente al juzgado como este caso y después fue absuelto.

Léetelo. Porque en Ciudadanos esto de inventarse cosas empieza a ser muy molesto. Os sucede con lo de la equiparación salarial. Eso no lo puso Ciudadanos en el acuerdo de investidura, ni en los presupuestos, y ahora que se pone en marcha os subís al carro.

La regeneración no es meterle el dedo en el ojo al otro. Ya os han devuelto las cuentas, el Tribunal de Cuentas, que dicen que tienen irregularidades, pues entonces yo digo que no sois de fiar.