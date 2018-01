La revelación sobre el día más terrible del rey Juan Carlos y Corinna: "¡A la mierda!"

La periodista Ana Romero estuvo muy comedida en la presentación de su último libro'El Rey ante el espejo', aunque durante su paso por 'Sálvame', el cotilla de Jorge Javier Vázquez aireó algunos de los secretos que se esconden entre sus páginas.

Como ha reconocido en numerosas entrevistas la autora del libro, uno de los capítulos que han marcado un antes y un después en la Casa Real fue la famosa cacería, en 2013, del entonces Rey Don Juan Carlos en Bostwana. El accidente que forzó su acelerado regreso a Madrid destapó no solo la "escapada" sino también la relación especial con una hasta entonces desconocida Corinna Zu-Sayn Wittgenstein.

Y lógicamente sobre este asunto, según informa 'EsDiario', ha centrado sus preguntas Jorge Javier "accidente del Rey en Bostwana, él con un dolor de cadera terrible y que tiene que volver a Madrid para ser hospitalizado y operado, intentan llegar a Madrid en un avión privado y Corinna va en ese vuelo, ¿qué es lo que pide Corinna?...".

Una pregunta que incomodaba a la entrevistada pero que se veía obligada a responder explicando que "Corinna quería desviarse y no parar en Madrid. Ella quería volver a casa, a Mónaco. Pero la situación del Rey no era muy buena y tenía que ser operado inmediatamente. Sus escoltas querían volver a Madrid y la forzaron a volver a Madrid primero".

Pero el presentador volvía al ataque con una cada vez más incómoda Ana Romero: "Pero a ver, la amiga especial del Rey, que tanto quiere a su amigo, ve a su nov... (sin llegar a terminar la palabra) a su amigo sufrir y dice que a mí el avión, como si fuera el autobús circular o el metro, déjenme primero a mí en Ginebra y luego lo llevan a él a Madrid. ¿Eso cómo puede ser?".

Un guante que no recogía la invitada que echaba balones fuera "A mí es que me cuesta trabajo responder a unas preguntas tan directas. Yo escribo libros, pero a mí me cuesta interpretar los sentimientos humanos". Y llegaba entonces la bomba final de Jorge Javier Vázquez "perdona, pero es que en el libro se cuenta que ante ese requerimiento de Corinna de déjenme a mí primero en la estación de Ginebra, hay alguien que le dice: Primero vamos a Madrid y después usted se puede ir a la mierda".

