Toñi Moreno deja con el culo al aire a Carmen Borrego de esta sucia manera

"La primera oportunidad para venir a Madrid a trabajar me la da esta señora, bueno me la da Teresa", empezó diciendo la gaditana. "Te la da Teresa de mi mano, porque soy yo la que te empecé a ver en Canal Sur y la que dije que quería a esa chica en mi equipo. Teresa estaba de acuerdo conmigo, pero fui yo quien te vi y quien pensaba que te merecías una oportunidad", dijo Borrego mientras Moreno confesaba que "la temía más que a una bala verde".

"Tan mal no nos hemos portado. Hemos sido muy amigas. Tan amigas, que hemos llegado a dormir juntas en la misma cama", dijo entre risas la hermana menor de Terelu Campos. "Nosotras trabajamos una temporada que fue un poco infernal en otra cadena...", comentó Toñi, mientras Carmen la interrumpía. "En la cadena triste", dijo refiriéndose a Antena 3, segun recoge Ecoteuve.

Fue entonces cuando la presentadora desveló las 'amenazas' que le hacía Borrego cuando era su jefa: "Fue un poco infernal para todos. Yo llevaba la parte de actualidad y sucesos. Le temía muchísimo porque me decía: O me traes una exclusiva, o no tienes calle para correr", recordó entre risas.

En ese momento, la hija de María Teresa confesó su mala experiencia en la cadena rival: "Yo la etapa de 'la cadena triste' la tengo bastante olvidada. Uno tiene que quedarse con lo mejor de cada etapa de su vida. Yo en Antena no lo pasé bien. No tienen culpa ninguno de ellos, pero es una etapa en la que las cosas no fueron bien. La gente no sabe que cuando las cosas van bien se trabaja mucho, pero cuando no van bien, se trabaja el doble", aseguró Borrego, que zanjo el tema diciendo que es una etapa de su vida que prefiere "dejar en una esquina".

