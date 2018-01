El sucio y tramposo pacto secreto de Paula Echevarría con Telecinco

Para empezar, Paula Echevarría se beneficia ya de la operación de blanqueo de imagen que Telecinco y otras cadenas del grupo preparan para ella después de que la actriz haya dejado Atresmedia (y Velvet) para fichar por Mediaset. Como muestra vimos a la asturiana en el programa Volverte a ver, donde aparecía con una bellísima y caritativa persona, y en donde se apuntaba el tanto ante la opinión pública de hacer realidad el sueño de una adolescente que ha superado un cáncer y para la que Paula es algo así como su referente.

Nada que ver con las acusaciones de plagio que contra ella difundía Mediaset; tampoco arremeterán contra ella o su marido en sus programas de corazón; en cambio, Telecinco emitió para toda España ese momento súper emotivo en el que, tras involucrarse en la historia de Cristina, la ex de David Bustamante no pudo contener sus lágrimas y dirigió unas bonitas palabras para su fan. "Lo primero que quiero darte es la enhorabuena por haber superado lo que has superado, por ser tan valiente como lo has sido y saber afrontarlo como lo has hecho. Gracias a personas como tú el mundo es mejor. Que nunca te dejes de mirar al espejo, que eres preciosa", dijo la actriz y, como siguiendo un guión amable y hermoso, a continuación habló de sus proyectos en su nueva casa, como ella misma dice: "En mi casa, sí señor", apostillaba la de Candás. "Ahora mismo acabo de terminar el rodaje de la película de Gracia Querejeta con Telecinco Cinema, estamos preparando ya una miniserie para rodar esta primavera y luego preparando una serie para el años que viene ", explicaba, según recoge Silvia Armesto en Informalia.

Mediaset ha firmado con ella un acuerdo de larga duración en el que quizás se ha pactado que quite posibles demandas contra la cadena (como ocurrió con Terelu Campos) y que además el grupo promocione sus estrenos. No es la primera vez que Telecinco firma con personajes a los que ha linchado previamente. Aparte del ejemplo de Terelu o su madre, está el caso Pantoja, que firmó en junio de 2011 con Mediaset, y hasta dio las uvas con Jorge Javier. Luego, acabarían despidiéndola de nuevo, un año después, por participar en un programa de Antena 3.

Paula Echevarría no puede ni coger el teléfono de la competencia o sabe a lo que se expone. Como premio, participará en la película Ola de crímenes y en la serie Los nuestros 2, productos menores del grupo italiano. La actriz llevaba seis años sin estrenar una película y en 2017 apenas hizo tres cameos en Velvet Colección.

Su primer gran papel en Telecinco lo hizo en el estreno de Volverte a ver, en el late-night del jueves, presentado por Carlos Sobera, tras el partido de Copa del Rey entre el Leganés y el Real Madrid.

Parece olvidada la época en la que Paula Echevarría y Paolo Vasile no eran precisamente amigos. Recordemos que Cazamariposas acusó a Paula de plagiar uno de sus diseños. Seguro que ninguna de las partes quiere recordar tras el nuevo acuerdo aquellos desagradables momentos. "Afrontaba esta nueva etapa de mi carrera con mucha ilusión y muchas ganas. Para mí es todo un privilegio que un grupo como Mediaset España, que es un referente en la producción de ficción de cine y televisión, cuente conmigo para proyectos que me van a permitir explorar nuevos registros como actriz y en los que voy a estar rodeada de grandes profesionales", declaraba Echevarría. Un tono bien distinto al que usaba antes para referirse a Mediaset. En 2014 Paula desveló que tenía desintonizada Telecinco. Ahora tendrá que buscarla en el dial para volver a verse.

En cambio, dejará de aparecer rodeada de adjetivos feos, los contertulios la respetarán y su relación con David Bustamante, aunque vaya a peor, será tratada con tacto y respeto.

