La vergonzosa y homófoba portada de MD contra CR7 hace estallar a Pedrerol y 'El Chiringuito'

La portada de este martes 23 de enero del diario deportivo catalán 'Mundo Deportivo' es digna de ser estudiada en las facultades de Periodismo. Y no precisamente para bien porque sobrepasa todas las barreras de la ética profesional--Segurola conmociona a la audiencia al asegurar que el gesto de CR7 supone la ruptura "con la frontera de la homosexualidad"--.

Resulta que a los editores de MD han tenido la genial idea de burlarse de Cristiano Ronaldo aprovechando la espeluznante herida provocada tras recibir una patada de Fabian Schär instantes antes de marcar su segundo tanto en el partido de Liga del pasado domingo contra el Deportivo de La Coruña en el Santiago Bernabéu.

La "ocurrencia" del diario deportivo veía la luz en el programa de MEGA, El Chiringuito, que interrumpía los temas de debate de la siempre caliente tertulia para dar cuenta de la portada que había llegado hasta la redacción de Atresmedia.

LA PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO

Con cara de sorpresa e indignación Josep Pedrerol mostraba una primera página en la que el diario catalán muestra, a gran tamaño, la ya famosa fotografía de Cristiano Ronaldo mirando la cámara del teléfono móvil del médico del Real Madrid y con dos grandes titulares: "Messi barre a CR7" y junto a la imagen de Cristiano una famosa frase "Espejito, espejito ¿Quién es el mejor?", equiparando al crack portugués con la princesita de Disney 'Blancanieves' y poniendo sobre la mesa así las continuas insinuaciones sobre la homosexualidad de Cristiano.

Pero además, en el colmo del mal gusto ya que se trataba burlarse de lo que podría haber sido una gravísima lesión para la integridad física de Ronaldo, la fotografía de CR7 está pasada por Photoshop: le han borrado gran parte de la sangre de su rostro (quizás para darle una mayor imagen de frivolidad al comentado gesto de mirarse la herida en el Smartphone) y le han colocado en el móvil una fotografía de Leo Messi.

La portada provocaba la indignación y estupefacción de los presentes en el programa. Pedrerol, después de guardar unos segundos de reflexión, criticaba abiertamente a 'Mundo Deportivo': "no, esto no. Esto como una gracia de Twitter podría incluso hasta entenderlo, pero no en un periódico que dice ser serio".

Palabras respaldadas por la totalidad de los contertulios, incluso la de los más culés como el exfutbolista Loco Carrasco.