Rodríguez Ibarra desarma a Ferreras por dar tanto la tabarra con el monotema catalán: "Lo que haga Puigdemont en Europa me importa un pepino"

Para Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de Extremadura, todo se resume a una máxima: el respeto a las leyes y a la Constitución.

A partir de ahí se puede hablar lo que quiera, pero para el dirigente socialista, estar todo el día dando la matraca con el 'Erasmus' de Puigdemont es contraproducente. Y a él es que le importa los pasos que dé o no dé fuera de España "le importa un pepino".

Así se lo decía a Antonio García Ferreras en la mañana de este 23 de enero de 2018, afeándole a él como representante de los medios tanta tabarra con el monotema catalán

Ferreras: ¿Qué le parece lo de Puigdemont en Dinamarca?

Ibarra: Es imposible seguir el paso de este asunto, de esta telenovela, lo único que mantiene el sistema son las Leyes y la Constitución.

Los medios de comunicación pero también los partidos deberíamos aislar este asunto, dejarlo, y que sea la Ley.

A mí es que no me importa nada de lo que hace Puigdemont en el extranjero. No tengo ningún interés en saber si desayuna o no o si besa la bandera, me importa un pepino. No me importa nada, y creo que ustedes deberían hacer el esfuerzo de dejar este tema de lado.

Ferreras: Pero mañana es posible que Puigdemont se reúna en Bruselas con el presidente del Parlament, Roger Torrent. Si eso es así, los medios de comunicación tenemos que contarlo, presidente

Ibarra: ¿por qué?

Ferreras: Porque es noticia

Ibarra: Aquí estamos hablando de un prófugo

Ferreras: Eso es noticia y tenemos que estar ahí

Ibarra: El final de este asunto debe ser la aplicación de la Ley. Y lo que hable el presidente del Parlamento con este señor o lo que deje de hablar...al final sabemos que hay un candidato propuesto por este presidente que va a ir a la cárcel y si no va a la cárcel la Ley no se aplicaría igual, por eso el señor Junqueras y otros están en la cárcel por sus actos de deslealtad a la Constitución y a las Autonomías.