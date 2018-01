Segurola conmociona a la audiencia al asegurar que el gesto de CR7 supone la ruptura "con la frontera de la homosexualidad"

Sucedió en el programa 'Julia en la Onda', que dedica una parte del espacio a charlar de deportes con Jorge Valdano y Santi Segurola.

Los tres comentaban la imagen de la jornada. Un ensangrentado Cristiano le pide el móvil al médico del equipo que le atendió para observarse a través de la cámara su brecha. Una instantánea que ha dado más que hablar que la goleada del Real Madrid al Deportivo o el doblete del portugués, que rompe una mala racha.

Para Valdano es una imagen "a la medida de Cristiano, algo coherente con la personalidad que tiene un rasgo exhibicionista".

Otero añadió: "narcisista y exhibicionista claramente".

Y en esas llegó Segurola, que dejó unas palabras que han levantado mucha polvareda:

La primera reacción mía fue la de Cristiano parodiándose a sí mismo, como una caricatura. Exhibiendo todo lo que pensamos de lo que es Ronaldo.

Ese Cristiano narciso. Pero creo que mi mirada es una mirada carca. Típica de la que ve el fútbol de toda la vida.Desde una perspectiva macho, por decirlo de alguna manera.

Y pensando en esto me he dado cuenta de que lo que ha hecho Cristiano es una genialidad que no se ha propuesto. Ha sido protagonista de un hecho relevante en la historia del fútbol culturalmente hablando.

Lo ha puesto frente a los fantasmas.Hay una parte de parodia, de caricatura del hombre vanidoso, pero también hay una iconografía femenina, casi homoerótica. Y eso es extraordinario. San Sebastián en vez de ser atravesado por flechas, atravesado por el taco de una bota y sangrando.

Eso es extraordinario. Rompe esa frontera tan refractaria. La última frontera del fútbol no es la raza, es la homosexualidad. Hay elementos homoeróticos por decirlo de alguna manera en un campo, en medio de un universo global en el que se va a ver en todo el mundo.