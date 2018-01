A Javier Ruiz se le va la pinza en Cuatro y dice que 1.500 policías vigilan a Puigdemont

Las Mañanas de Cuatro ha aparcado por unos minutos la información sobre el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel para analizar el despliegue del ministerio del Interior para evitar que Carles Puigdemont "burle" a la Justicia española y se presente impunemente en el Parlament para la sesión de investidura.

Javier Ruiz ha bautizado el operativo policial como "operación jaula" y ha aportado una serie de informaciones sobre los "puntos calientes" que considera Interior como probables lugares por los que Puigdemont podría regresar a España. Fronteras, aeropuertos, aeródromos, puertos, carreteras, el lugar de residencia del expresident en Girona o el propio Parlament de Cataluña cuentan, según Ruiz, con vigilancia policial especial reforzada -como en el caso de Girona- con 100 agentes pertenecientes a la unidad GRS de la Guardia Civil.

Una información que el presentador ha mostrado a los telespectadores ayudado de su "pizarra" y entre continuas críticas al Gobierno central por este presunto operativo. En su "encendidos" argumentos Javier Ruiz ha llegado a sugerir que el ministerio del Interior controla los aeródromos (uno en concreto) por el riesgo de que Carles Puigdemont pudiese saltar el paracaídas como modus operandi para llegar a España sin ser detenido...

Y, claro, entre tanto ímpetu y teorías difíciles de sostener Ruiz ha sobrepasado todos los límites de la emoción y ha llegado a repetir hasta en dos ocasiones que un total que el despliegue de Interior para vigilar a Carles Puigdemont asciende a los 1.500 efectivos entre policías y guardias civiles. Algo bastante difícil de creer.

De este modo, y tras llevar varios minutos analizando la llamada "operación jaula", uno de los contertulios en la mesa del programa ha puesto en duda la cifra aportada y Javier Ruiz ha contestado: "No, no, no... yo no lo digo, lo dice Interior".

