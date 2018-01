Antonio Carmona en 'El hormiguero': "Vi a Ángel Nieto a los pies de mi cama"

Antonio Carmona ha acudido este martes 23 de enero de 2018 a 'El Hormiguero' y le ha contado a Pablo Motos cómo vivió la experiencia que le tuvo cerca de la muerte. El cantante pasó varios días en coma por una bacteria y ha empezado su relato lanzándole a Pablo Motos una pulla cariñosa: "Hay que ver lo que tengo que hacer para venir a este programa".

Carmona ha desmentido que su enfermedad se debiese a unos implantes dentales. "No fue eso. Yo creo que tenía algo encapsulado desde hacía tiempo y que salió en ese momento, por una serie de cosas. Estaba medicándome, hice un tratamiento homeopático... Estaba de Dios y ya está".

Añadió algunos detalles de su experiencia que dejaron con boquiabierto a Pablo Motos.

"Mi mujer es mi ángel. Me cuidaron varios ángeles terrenales esa semana pero también vi a más gente. Te juro que vi a Ángel Nieto y a mi padre mirándome en los pies de la cama" Yo vi a mi padre y vi a Ángel Nieto. De verdad, los vi. Y cuando los vi a los dos juntos, me dije, hostia, qué chungo está esto".

"Tuve la sensación de haber estado en un sitio durmiendo donde me han cuidado y he visto cosas, a ángeles. A lo mejor fue por la medicación que me pusieron pero ya sabes que yo soy muy creyente"